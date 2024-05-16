На території Нижньої Лаври певні споруди пристосують під музейні приміщення
Київ • УНН
Деякі будівлі на території Нижньої Лаври, передані під контроль держави, будуть пристосовані під музейні приміщення, в той час як деякі "новобудови" потребують знесення для відновлення історичного ландшафту.
Деякі з будівель на території Нижньої Лаври, які перейшли під державне управління, будуть адаптовані для використання як музейні приміщення. Про це повідомили у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР, пише УНН.
Деталі
Голова комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, в компанії з тимчасово виконуючим обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростиславом Карандєєвим, а також генеральним директором Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максимом Остапенком провели огляд приміщень Нижньої Лаври.
"Ініціюємо створення фондосховища музейних цінностей в одному з приміщень. Безумовно, частина з "новобудів" потребує знесення і відновлення історичного ландшафту. Разом з тим окремі будівлі можуть принести користь державі.
Повертаємо нашу історію та державність в українську Лавру", - сказав Ростислав Карандєєв.
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