В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - Минкульт

$44.9151.46
ukenru
11:25 • 2516 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
10:21 • 8966 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
09:19 • 11632 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
08:18 • 13278 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
06:53 • 16524 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
20 июня, 05:44 • 25716 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей
20 июня, 05:25 • 17876 просмотра
В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление БудановаPhoto
19 июня, 18:17 • 25949 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
19 июня, 17:10 • 55300 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
19 июня, 13:11 • 38443 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.5м/с
34%
756мм
Популярные новости
Что празднуют 20 июня в Украине и мире 20 июня, 03:15 • 10419 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – ГенштабPhoto20 июня, 04:16 • 17443 просмотра
Партизаны заявили о диверсии на подстанции в таганроге и срыве производства российских дроновPhotoVideo20 июня, 04:38 • 11276 просмотра
Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов20 июня, 04:55 • 12221 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию06:29 • 10692 просмотра
публикации
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 25712 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 36757 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 40496 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 45898 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 47758 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Лионель Месси
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию06:29 • 10847 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 37424 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 50162 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 58706 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 60310 просмотра
Актуальное
Футбол
Нефть
Фильм
Сериал
Поезд

В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - Минкульт

Киев • УНН

 • 2506 просмотра

В Минкульте сообщили о повреждении 19 объектов культурного наследия в Лавре после атаки 15 июня. В Успенском соборе уже смонтировано аварийное укрытие на 70% крыши.

В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - Минкульт

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры продолжаются неотложные работы по защите святыни от дальнейших разрушений после российской атаки, сообщили в Минкульте, пишет УНН.

В Киево-Печерской лавре продолжаются первоочередные аварийно-восстановительные работы после массированной российской атаки 15 июня на объекты культурного наследия, инфраструктуры и художественного образования в Киеве, Харькове и Днепре

- сообщили в министерстве.

На территории Лавры, по данным Минкульта, "повреждено 19 объектов культурного наследия". "Наибольшие разрушения получили Успенский собор и башня Кушника", - говорится в сообщении.

Ход работ по ликвидации последствий атаки и защиты святыни, как указано, осмотрел первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий. Он подчеркнул, что "одной из ключевых задач остается обеспечение собора от дальнейшего воздействия погодных условий и сохранение его уникального исторического и художественного убранства".

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров и меценатов в процессе восстановления памятников, пострадавших в результате российской агрессии", — отметил Вербицкий.

Сейчас в Успенском соборе продолжается монтаж аварийного покрытия поврежденной кровли. На сегодняшний день уже закрыто около 70% крыши

- указали в Минкульте.

Уже, как сообщается, начала работу комиссия по обследованию конструкции крыши Успенского собора с участием специалистов Национального университета "Львовская политехника". "По результатам ее работы будет подготовлен дефектный акт и смета на устройство консервационного покрытия", - сказано в сообщении.

Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей после атаки рф15.06.26, 09:12 • 5068 просмотров

В то же время Киево-Печерская лавра, как отмечается, "постепенно восстанавливает доступ для посетителей". "Уже открыта Церковь Спаса на Берестове, а также доступны Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций. Возобновлено проведение групповых экскурсий по предварительной записи", - сообщили в министерстве.

"Несмотря на удары российской федерации, мы восстанавливаем нашу работу и делаем все, чтобы достойно встретить 975-летие Киево-Печерской лавры. Работа по восстановлению не останавливается ни на день, потому что вопросы культурного наследия и сохранения наших святынь — это часть когнитивной войны, которую россия ведет против Украины", — сказал Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"В Ближних пещерах также состоялся традиционный молебен с акафистом у мощей преподобного Агапита Печерского, что стало еще одним свидетельством постепенного возвращения Лавры к привычной жизни, несмотря на последствия российской атаки", - отметили в Минкульте.

Удар рф по Лавре квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны - Генпрокурор Кравченко рассказал детали15.06.26, 13:42 • 5738 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКультура
Война в Украине
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Киево-Печерская лавра
Киев