В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - Минкульт
Киев • УНН
В Минкульте сообщили о повреждении 19 объектов культурного наследия в Лавре после атаки 15 июня. В Успенском соборе уже смонтировано аварийное укрытие на 70% крыши.
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры продолжаются неотложные работы по защите святыни от дальнейших разрушений после российской атаки, сообщили в Минкульте, пишет УНН.
В Киево-Печерской лавре продолжаются первоочередные аварийно-восстановительные работы после массированной российской атаки 15 июня на объекты культурного наследия, инфраструктуры и художественного образования в Киеве, Харькове и Днепре
На территории Лавры, по данным Минкульта, "повреждено 19 объектов культурного наследия". "Наибольшие разрушения получили Успенский собор и башня Кушника", - говорится в сообщении.
Ход работ по ликвидации последствий атаки и защиты святыни, как указано, осмотрел первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий. Он подчеркнул, что "одной из ключевых задач остается обеспечение собора от дальнейшего воздействия погодных условий и сохранение его уникального исторического и художественного убранства".
"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров и меценатов в процессе восстановления памятников, пострадавших в результате российской агрессии", — отметил Вербицкий.
Сейчас в Успенском соборе продолжается монтаж аварийного покрытия поврежденной кровли. На сегодняшний день уже закрыто около 70% крыши
Уже, как сообщается, начала работу комиссия по обследованию конструкции крыши Успенского собора с участием специалистов Национального университета "Львовская политехника". "По результатам ее работы будет подготовлен дефектный акт и смета на устройство консервационного покрытия", - сказано в сообщении.
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В то же время Киево-Печерская лавра, как отмечается, "постепенно восстанавливает доступ для посетителей". "Уже открыта Церковь Спаса на Берестове, а также доступны Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций. Возобновлено проведение групповых экскурсий по предварительной записи", - сообщили в министерстве.
"Несмотря на удары российской федерации, мы восстанавливаем нашу работу и делаем все, чтобы достойно встретить 975-летие Киево-Печерской лавры. Работа по восстановлению не останавливается ни на день, потому что вопросы культурного наследия и сохранения наших святынь — это часть когнитивной войны, которую россия ведет против Украины", — сказал Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
"В Ближних пещерах также состоялся традиционный молебен с акафистом у мощей преподобного Агапита Печерского, что стало еще одним свидетельством постепенного возвращения Лавры к привычной жизни, несмотря на последствия российской атаки", - отметили в Минкульте.
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