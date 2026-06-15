Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей после атаки рф
Киев • УНН
Из-за попадания «шахеда» в Успенский собор и повреждения башни Лавру закрыли. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар и проводят аварийные работы.
Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей после атаки рф и пожара в Успенском соборе, сообщили в понедельник в одноименном национальном заповеднике в соцсетях, пишет УНН.
В связи с массированной российской атакой в ночь на 15 июня, в результате которой Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил существенные повреждения, территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей
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В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" указали, что "шахед попал в алтарную часть Успенского собора - в Стефановский придел". Пожар, как указано, ликвидируют спасатели ГСЧС.
"Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кущника - оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры", - говорится в сообщении заповедника.
На данный момент аварийно-спасательные работы, как указано, продолжаются.
"В целях обеспечения безопасности людей и сохранения памятников вход на территорию Лавры для посетителей ограничен до завершения этих работ. О дате возобновления работы сообщим дополнительно", - сообщили в заповеднике.
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