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Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей после атаки рф

Киев • УНН

 • 2756 просмотра

Из-за попадания «шахеда» в Успенский собор и повреждения башни Лавру закрыли. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар и проводят аварийные работы.

Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей после атаки рф

Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей после атаки рф и пожара в Успенском соборе, сообщили в понедельник в одноименном национальном заповеднике в соцсетях, пишет УНН.

В связи с массированной российской атакой в ночь на 15 июня, в результате которой Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил существенные повреждения, территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей

- сообщили в заповеднике.

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В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" указали, что "шахед попал в алтарную часть Успенского собора - в Стефановский придел". Пожар, как указано, ликвидируют спасатели ГСЧС.

"Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кущника - оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры", - говорится в сообщении заповедника.

На данный момент аварийно-спасательные работы, как указано, продолжаются.

"В целях обеспечения безопасности людей и сохранения памятников вход на территорию Лавры для посетителей ограничен до завершения этих работ. О дате возобновления работы сообщим дополнительно", - сообщили в заповеднике.

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Юлия Шрамко

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