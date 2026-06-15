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Удар РФ по Лавре квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны - Генпрокурор Кравченко рассказал детали

Киев • УНН

 • 2524 просмотра

Из-за удара по Киево-Печерской лавре и киностудии Довженко начато расследование. В Украине уже повреждено почти 2 тысячи памятников культуры.

Удар РФ по Лавре квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны - Генпрокурор Кравченко рассказал детали

По факту удара рф по Киево-Печерской лавре начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, с начала полномасштабного вторжения рф в Украине повреждено или уничтожено почти 2 тысячи памятников культуры, более сотни из них - под эгидой ЮНЕСКО, уже есть более 240 уголовных производств и 15 подозреваемых, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"россия воюет не только против украинских людей и городов. Она воюет против нашей памяти, культуры и права быть собой. Ночью рф ударила по Киево-Печерской лавре, одной из важнейших святынь и символов украинской истории. Это не просто повреждение архитектурного памятника. Это удар по нашему духовному, культурному и историческому наследию. По тому, что формирует украинскую идентичность и память поколений", - указал Кравченко.

Сегодняшние целенаправленные действия государства-агрессора против Киево-Печерской лавры — очередное военное преступление россии. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны

- отметил Генпрокурор.

Удар по Лавре, заметил Кравченко, находится в одном ряду с ударами по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, музею Григория Сковороды в Харьковской области, Иванковскому музею с коллекцией работ Марии Примаченко, киностудии Довженко в Киеве, Дому органной и камерной музыки в Днепре и другим символам украинской культуры.

"Это сознательная политика государства-агрессора. Уничтожить то, что формирует украинскую идентичность. Стереть нашу историю. Украсть наше наследие", - написал он.

По данным Генпрокурора, около 01:30 российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.

"По предварительным данным, произошло попадание. На месте изъяты обломки, вероятно, двух баллистических ракет. Уничтожено двухэтажное здание костюмерного склада, повреждена пристройка к съемочным павильонам, административные и производственные здания. К счастью, без погибших и раненых", - указал Кравченко.

И подчеркнул: "Это еще один удар по украинской культуре и нашей исторической памяти".

"С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено почти 2 тысячи памятников культуры. Более сотни из них – объекты под эгидой ЮНЕСКО", - сообщил он.

По словам Кравченко, "то, что россия не может уничтожить ракетами, она крадет".

"С 2014 по 2024 год агрессор похитил или присвоил более 7,8 млн объектов культурного наследия Украины из музеев на временно оккупированных территориях. Реальные масштабы потерь могут быть еще больше, ведь доступа ко многим фондовым коллекциям до сих пор нет", - сообщил Генпрокурор.

Мы документируем каждое такое преступление. Более 240 уголовных производств. Уже 15 подозреваемых. И это только начало. Преступления против культурного наследия – это также военные преступления. Они не имеют срока давности. россия пытается уничтожить нашу память. Наша задача — сохранить доказательства, установить виновных и привлечь к ответственности. Каждый удар. Каждое ограбление. Каждый вывезенный экспонат. Все будет зафиксировано. Все будет иметь правовые последствия. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

СБУ показала обломки российского дрона "Герань-2", которым рф ударила по Лавре15.06.26, 13:12 • 2286 просмотров

Юлия Шрамко

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