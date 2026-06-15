СБУ показала обломки российского дрона "Герань-2", которым рф ударила по Лавре
Киев • УНН
СБУ показала обломки дрона Герань-2, попавшего в Лавру 15 июня 2026 года. Детали вражеского беспилотника изготовлены в российской зоне Алабуга.
Служба безопасности Украины показала обломки дрона "Герань", которым рашисты ударили по Киево-Печерской лавре, и сообщила детали, пишет УНН.
Служба безопасности Украины установила, что рф ударила по Киево-Печерской лавре беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Shahed". Такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания
Как выяснило расследование, отметили в СБУ, "враг атаковал монастырский комплекс в 01 час 50 мин 15 июня 2026 года во время массированного обстрела столицы Украины".
"По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры. При осмотре обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории рф в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона", - сообщили в СБУ.
В результате вражеского прилета, как указали в СБУ, "повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора. Погибшие и раненые – отсутствуют".
"Также от взрывной волны получили повреждения соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева", - говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности квалифицируют этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств российской атаки и привлечения виновных к ответственности.
Комплексные мероприятия продолжаются при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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