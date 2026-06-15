Удар РФ по Украине унес жизни 11 человек, пожары в Лавре и Мыстецком арсенале ликвидированы — Зеленский
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожары в Киево-Печерской лавре и Мыстецком арсенале. В результате массированного удара РФ погибли 11 человек и 53 получили ранения.
В Киеве после массированной атаки рф уже потушили пожары в Киево-Печерской лавре и в "Мистецьком арсенале", всего по стране ранены 53 человека и известно об 11 убитых вражеским ударом, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сейчас в Киеве – в Лавре и в Мистецьком Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары. Я благодарен всем службам, которые работают на местах обстрелов, и каждому, кто помогает. Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецький Арсенал. По состоянию на сейчас известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего по стране ранены 53 человека и известно об 11 убитых этим массированным российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.
Президент подчеркнул: "Мы в постоянной коммуникации с нашими партнерами относительно последствий этой российской атаки и необходимого реагирования".
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"Важно, что лидеры стран, общественные лидеры, международные организации не молчат. Поручил МИД Украины и всей нашей дипломатической команде максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления нашей защиты и глобального давления на россию за эту войну. Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!" - указал Зеленский.
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