Украина требует международного ответа на российский удар по Киево-Печерской лавре - Сибига
Киев • УНН
МИД инициирует процедуры в ЮНЕСКО из-за повреждения Киево-Печерской лавры ударом рф. Андрей Сибига требует немедленного международного ответа на преступление.
Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, не имеющие ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной
Сибига добавил, что нанеся удар по этой, одной из величайших святынь христианства, глава рф владимир путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории".
Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство
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