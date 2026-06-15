Украина требует международного ответа на российский удар по Киево-Печерской лавре - Сибига

Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, не имеющие ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной

Сибига добавил, что нанеся удар по этой, одной из величайших святынь христианства, глава рф владимир путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории".

Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство