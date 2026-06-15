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Украина требует международного ответа на российский удар по Киево-Печерской лавре - Сибига

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

МИД инициирует процедуры в ЮНЕСКО из-за повреждения Киево-Печерской лавры ударом рф. Андрей Сибига требует немедленного международного ответа на преступление.

Украина требует международного ответа на российский удар по Киево-Печерской лавре - Сибига

Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, не имеющие ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной

— говорится в сообщении.

Сибига добавил, что нанеся удар по этой, одной из величайших святынь христианства, глава рф владимир путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории".

Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство

— отметил глава МИД.

Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры — ПЦУ обнародовала фото15.06.26, 02:44 • 32956 просмотров

Ольга Розгон

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