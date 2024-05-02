На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" с путевых стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех комплектов нового, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 1 на 2 мая на станции метро "Зверинецкая" с путевых стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия", - говорится в сообщении.

Один комплект названия станции "Зверинецкая" имеет 13 символов, а вес одной буквы - от 5 до 6 кг. Всего для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей.

Автор шрифтов, дизайнер Богдан Гдаль, учел исторический контекст при создании макета букв.

Справочно

Зверинец - известная еще со времен Киевской Руси историческая местность между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой.

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