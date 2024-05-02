На станції метро "Звіринецька" у Києві взялися за заміну літер зі старої назви
Київ • УНН
52 символи нової назви станції "Звіринецька" встановили на станції київського метрополітену, замінивши стару назву "Дружби народів".
У Києві на станції метро "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
Деталі
"У ніч з 1 на 2 травня на станції метро "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох необхідних комплектів нової назви", - ідеться у повідомленні.
Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.
Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер.
Довідково
Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою.
"Звіринецька", "Площа Українських Героїв", "Варшавська": у Києві перейменували три станції метро18.05.23, 18:38 • 1125887 переглядiв