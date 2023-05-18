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"Звіринецька", "Площа Українських Героїв", "Варшавська": у Києві перейменували три станції метро

Київ • УНН

 • 1125887 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Києві перейменували три станції метро - дві діючі та одну проектну. Крім того нові назви отримали ще 22 вулиці, передає УНН.

Цитата

"Київрада сьогодні дерусифікувала 26 міських об’єктів.

Зокрема, перейменували станцію метрополітену "Дружби народів" на станцію "Звіринецька", станцію "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв", проектну станцію метро "Проспект Правди" на станцію "Варшавська". Також перейменували низку вулиць та провулків в різних районах столиці", - повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

Деталі

Крім того у Києві перейменували ще 22 вулиці. Відтепер у столиці буде вулиця Рея Бредбері та провулок Джорджа Орвелла.

У Голосіївському районі:
 вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську
 вулицю Юрія Смолича на вулицю Докії Гуменної
 провулок Ржевський на провулок Станіслава Лема
 вулицю Володі Дубініна на вулицю Рея Бредбері
 провулок Левітана на провулок Миколи Бурачека
 вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької
 вулицю Марії Боровиченко на вулицю Віри Ґедройць

У Дарницькому районі:
 вулицю Чкалова на вулицю Сергія Світославського
 провулок Лермонтова 5-го на провулок Дмитра Цвітковського
 провулок Волго-Донський на провулок Надії Світличної
 провулок Суворова на провулок Ніни Строкатої

У Деснянському районі:
 вулицю Червоноткацьку на вулицю Вінстона Черчилля
 вулицю Некрасова на вулицю Зінаїди Тулуб
 вулицю Матросова на вулицю Опанаса Заливахи

У Печерському районі:
 Петрівську алею на алею Магдебурзького права

У Дніпровському районі:
 вулицю Академіка Бутлерова на вулицю Роберта Лісовського
 вулицю Станюковича на вулицю Любові Малої

У Святошинському районі:
 провулок Кулібіна на провулок Антоніни Смереки
 вулицю Ріхарда Зорге на вулицю Василя Єрошенка
 провулок Червонозаводський на провулок Анатолія Базилевича

У Солом'янському районі:
 вулицю Олександра Пироговського на вулицю Григорія Кочура

У Шевченківському районі:
 провулок Орловського на провулок Джорджа Орвелла

Додамо

Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об’єктів.

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