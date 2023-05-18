"Зверинецкая", "Площадь Украинских Героев", "Варшавская": в Киеве переименовали три станции метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Киеве переименовали три станции метро - две действующие и одну проектную. Кроме того новые названия получили еще 22 улицы, передает УНН.
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"Киевсовет сегодня дерусифицировал 26 городских объектов.
В частности, переименовали станцию метрополитена "Дружбы народов" на станцию "Зверинецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев", проектную станцию метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская". Также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах столицы", - сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.
Детали
Кроме того в Киеве переименовали еще 22 улицы. Отныне в столице будет улица Рэя Брэдбери и переулок Джорджа Оруэлла.
В Голосеевском районе:
улицу Генерала Матыкина на улицу Конча-Заспинскую
улицу Юрия Смолича на улицу Докии Гуменной
переулок Ржевский на переулок Станислава Лема
улицу Володи Дубинина на улицу Рэя Брэдбери
переулок Левитана на переулок Николая Бурачека
улицу Пролетарскую и переулок Пролетарский на улицу Натальи Лотоцкой и переулок Натальи Лотоцкой
улицу Марии Боровиченко на улицу Веры Гедройц
В Дарницком районе:
улицу Чкалова на улицу Сергея Свитославского
переулок Лермонтова 5-го на переулок Дмитрия Цветковского
переулок Волго-Донской на переулок Надежды Светличной
переулок Суворова на переулок Нины Строкатой
В Деснянском районе:
улицу Красноткацкую на улицу Уинстона Черчилля
улицу Некрасова на улицу Зинаиды Тулуб
улицу Матросова на улицу Опанаса Заливахи
В Печерском районе:
Петровскую аллею на аллею Магдебургского права
В Днепровском районе:
улицу Академика Бутлерова на улицу Роберта Лисовского
улицу Станюковича на улицу Любови Малой
В Святошинском районе:
переулок Кулибина на переулок Антонины Смереки
улицу Рихарда Зорге на улицу Василия Ерошенко
переулок Червонозаводской на переулок Анатолия Базилевича
В Соломенском районе:
улицу Александра Пироговского на улицу Григория Кочура
В Шевченковском районе:
переулок Орловского на переулок Джорджа Оруэлла
Добавим
Всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов.