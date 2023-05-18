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"Зверинецкая", "Площадь Украинских Героев", "Варшавская": в Киеве переименовали три станции метро

Киев • УНН

 • 1125884 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Киеве переименовали три станции метро - две действующие и одну проектную. Кроме того новые названия получили еще 22 улицы, передает УНН.

Цитата

"Киевсовет сегодня дерусифицировал 26 городских объектов.

В частности, переименовали станцию метрополитена "Дружбы народов" на станцию "Зверинецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев", проектную станцию метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская". Также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах столицы", - сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

Детали

Кроме того в Киеве переименовали еще 22 улицы. Отныне в столице будет улица Рэя Брэдбери и переулок Джорджа Оруэлла.

В Голосеевском районе:
 улицу Генерала Матыкина на улицу Конча-Заспинскую
 улицу Юрия Смолича на улицу Докии Гуменной
 переулок Ржевский на переулок Станислава Лема
 улицу Володи Дубинина на улицу Рэя Брэдбери
 переулок Левитана на переулок Николая Бурачека
 улицу Пролетарскую и переулок Пролетарский на улицу Натальи Лотоцкой и переулок Натальи Лотоцкой
 улицу Марии Боровиченко на улицу Веры Гедройц

В Дарницком районе:
 улицу Чкалова на улицу Сергея Свитославского
 переулок Лермонтова 5-го на переулок Дмитрия Цветковского
 переулок Волго-Донской на переулок Надежды Светличной
 переулок Суворова на переулок Нины Строкатой

В Деснянском районе:
 улицу Красноткацкую на улицу Уинстона Черчилля
 улицу Некрасова на улицу Зинаиды Тулуб
 улицу Матросова на улицу Опанаса Заливахи

В Печерском районе:
 Петровскую аллею на аллею Магдебургского права

В Днепровском районе:
 улицу Академика Бутлерова на улицу Роберта Лисовского
 улицу Станюковича на улицу Любови Малой

В Святошинском районе:
 переулок Кулибина на переулок Антонины Смереки
 улицу Рихарда Зорге на улицу Василия Ерошенко
 переулок Червонозаводской на переулок Анатолия Базилевича

В Соломенском районе:
 улицу Александра Пироговского на улицу Григория Кочура

В Шевченковском районе:
 переулок Орловского на переулок Джорджа Оруэлла

Добавим

Всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов.

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