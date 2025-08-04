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Контрактную службу в армии расширят с учетом опыта программы "Контракт 18–24" - Зеленский

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах усовершенствовать систему контрактной службы в армии. Это произойдет на основе опыта программы "Контракт 18-24".

Контрактную службу в армии расширят с учетом опыта программы "Контракт 18–24" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах усовершенствовать систему контрактной службы в армии, опираясь на опыт программы "Контракт 18-24". Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же дать возможности самостоятельно, по своим потребностям, по своему выбору покупать также пикапы, другие необходимые средства. К сожалению, до сих пор много юридических сложностей, бюрократии. Мы будем все упрощать и давать больше возможностей нашим бригадам. Завтра я собираю Ставку, мы обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных. Плюс развитие контрактов в армии – чтобы контракты можно было расширить, в частности на основе опыта контрактов 18–24", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Глава государства пообщался с бойцами и командирами, а также вручил награды.

Павел Башинский

политика
Владимир Зеленский
Украина