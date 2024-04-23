Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

Берлин хочет, чтобы США передали Киеву по крайней мере еще одну противоракетную систему Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Германии надеются, что помощь от США поможет устранить проблемы с ПВО Украины на фоне усиленных атак россии.

Как отметили в издании, давление на США, является частью немецкой кампании направленной на то, чтобы заставить партнеров из НАТО и Европейского Союза усилить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

Предварительно Берлин также будет давить на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они способны сделать.

Такая политика Шольца - это фактически смена ролей для Германии, которую часто осуждали за промедление с передачей оружия Украине после полномасштабного вторжения РФ.

Ранее глава немецкого правительства противился идее передать Украине ракеты Taurus, но он также фактически возглавил попытки отправить больше Patriot и других систем противовоздушной обороны в Украину.

Дополнение

Отмечается, что на прошлой неделе канцлер заявил, что Германия пришлет третью батарею Patriot, а еще шесть планируют передать союзники.

В Bloomberg отметили, что для немецкой армии три "Патриота" составляли бы четверть арсенала, что гораздо ощутимее чем для США. Также Берлин призывает передать Киеву и другое оборудование - системы "земля-воздух" Samp/T, ракеты NASAMS и Hawk, системы Iris-T.

Странам, которые не могут усилить помощь передачей ПВО, Германия предлагает присоединиться к финансированию пакетов помощи для Украины.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Украина-НАТО заявил, что министры обороны стран Альянса договорились о предоставлении Украине усиленной военной поддержки, включая системы противовоздушной обороны.

FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО