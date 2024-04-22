"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  97518 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  103599 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  111131 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  106629 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153879 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223082 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  386201 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175284 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131602 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102491 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  307196 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  392799 просмотра

"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

Президент Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, отметив насущную потребность Украины в системах противовоздушной обороны, дальнобойном оружии, артиллерийских снарядах и военной помощи для защиты от российской агрессии.

Война •   •  4558 просмотра
"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

Вражеская атака на Харьковский район: есть возгорание на территории птицефабрики

Птицефабрика в Харьковском районе подверглась ракетному обстрелу со стороны противника, что привело к пожару, но о жертвах пока не сообщается.

Война •   •  6121 просмотра
Вражеская атака на Харьковский район: есть возгорание на территории птицефабрики

Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

Двух солдат, которые перевозили 100 боевых гранат, 25 000 патронов и запалы к ним, задержали после того, как они убили полицейского и ранили еще одного во время осмотра автомобиля в Винницкой области, Украина.

Война •   •  6335 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

"В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены" - Зеленский

Зеленский объявил, что все договоренности по получению Украиной ракет большой дальности ATACMS от США завершены.

Война •   •  10778 просмотра
"В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены" - Зеленский

рф осуществила 16 обстрелов Сумщины: 182 взрыва за день

В течение дня российские войска 16 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, осуществив 182 взрыва из артиллерии, минометов и беспилотников.

Война •   •  9682 просмотра
рф осуществила 16 обстрелов Сумщины: 182 взрыва за день

В Харькове взрывы, в ПС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Харькове произошли многочисленные взрывы, что подтвердил мэр города, а жителей призвали оставаться в укрытиях из-за угрозы баллистической ракеты.

Война •   •  11767 просмотра
В Харькове взрывы, в ПС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики

В Киеве объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности

Война •   •  13619 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики

российский "Газпром" стал лидером поставки трубопроводного газа в Китай

В феврале 2024 года "Газпром" впервые стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, опередив многолетнего лидера - Туркменистан.

Экономика •   •  14165 просмотра
российский "Газпром" стал лидером поставки трубопроводного газа в Китай

Через несколько дней или недель после одобрения помощи: конгрессмен сообщил, когда Украина получит новое оружие от США

Первый пакет американской оборонной помощи Украине после принятия закона о помощи будет предоставлен очень быстро: часть оружия прибудет за несколько дней, а часть - за несколько недель, заявил конгрессмен США Билл Китинг.

Война •   •  14500 просмотра
Через несколько дней или недель после одобрения помощи: конгрессмен сообщил, когда Украина получит новое оружие от США

Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку

37-летний волонтер получил ранения во время российского обстрела села Купянск-Узловой Купянского района 22 апреля.

Война •   •  13894 просмотра
Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку