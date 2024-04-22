"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, которая находится в Украине с визитом. Глава государства поблагодарил конгрессменов за визит и отметил, что они прибыли в Киев после крайне мощного и критически важного для украинцев решения, передает УНН.

Встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Спасибо за этот визит после очень мощного и критически важного для нас решения. Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником. - сказал Владимир Зеленский.

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Президент рассказал конгрессменам, что перед встречей с ними провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом.

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Главы государств, среди прочего говорили о возможности ускорить предоставление Украине пакета военной помощи.

Вопрос номер один - ПВО. Мы абсолютно нуждаемся в ПВО. После принятия решения нам очень нужна конкретная помощь с этим. Мы также нуждаемся в очень конкретных вооружениях для того, чтобы можно было помочь военным и защитить гражданских. Мы говорим о необходимости, безусловно, вооружений, которые бьют на больший радиус. Так же очень важны по значимости артиллерийские снаряды. - подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время встречи с конгрессменами Зеленский подробно обсудил макрофинансовую, военную помощь, в частности потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации, а также поддержку в развитии украинской оборонной промышленности.

Отдельно стороны обсудили вопрос конфискации замороженных активов рф, а также поддержку Украины на пути в НАТО, Украинскую формулу мира и участие США в инаугурационном саммите мира.

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Напоследок конгрессмены заверили Зеленского, что и в дальнейшем будут стоять с народом Украины в этой борьбе против российской агрессии за идеалы мира, добра и демократии.