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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 08:49  •  3199 просмотра

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Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

"Самая насущная потребность украинской армии сейчас - это боеприпасы, оружие и особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель и месяца поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы", - сказал Шольц.

Дополнение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце мая заявляла, что Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot и дополнительные 500 миллионов евро.

  The New York Times ранее сообщало, что новая система Patriot от Германии поступит в Украину не ранее конца июня.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
polshaПольша
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