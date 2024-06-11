Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

"Самая насущная потребность украинской армии сейчас - это боеприпасы, оружие и особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель и месяца поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы", - сказал Шольц.

Дополнение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце мая заявляла, что Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot и дополнительные 500 миллионов евро.

The New York Times ранее сообщало, что новая система Patriot от Германии поступит в Украину не ранее конца июня.