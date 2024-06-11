ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 09:03  •  1649 просмотра

Read in English

На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.

По состоянию на сегодня самое большое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Ежедневно рф наносит удары по Украине сотнями КАБов. Единственный ответ на это - системы ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает Корреспондент УНН.

детали

Украинцы за более чем два года доказали, что мы способны выбивать оккупанта с нашей территории и достигать необходимых Украине побед. Мы можем выгонять российскую армию с нашей земли, мы выиграли для Украины Черное море и доказали, что благодаря современным системам ПВО, мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны. Что при этом ключевое? Умение лишать Россию того, или иного преимущества. По состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь. Только управляемых авиабомб ежедневно-до сотни

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что в минувшее воскресенье оккупанты нанесли удары по Украине 80 управляемых авиаударов, а в понедельник - 95.

Это безумно разрушительное давление. Плюс ракеты, плюс ударные дроны. Пока мы не лишим Россию такой возможности, возможности терроризировать Украину, то у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО-это ответ

- добавил Зеленский.

Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине еще одной системы ПВО.

Напомним

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "гепарды", ракеты и боеприпасы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
iris-tИРИС-Т
chyornoe-moreЧерное море
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  14343 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  45386 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  70646 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  113763 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115071 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117521 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  112179 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103601 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  105051 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102095 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Новости по теме
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

  •  1649 просмотра
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
Эксклюзив

  •  13100 просмотра
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

  •  5764 просмотра
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

  •  4675 просмотра
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

  •  4080 просмотра
Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

  •  5455 просмотра
Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

  •  7805 просмотра
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

  •  5997 просмотра
В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

  •  6787 просмотра
ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

  •  12110 просмотра

Популярные

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  105677 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

  •  102275 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

  •  101995 просмотра
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

  •  103092 просмотра
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

  •  80809 просмотра

Публикации

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  105677 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  126985 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  266133 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  267812 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  269172 просмотра

Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.

Война •   •  1649 просмотра
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Компания "Олсидз Блэк Си" пыталась заблокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод".

Экономика •   •  13100 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.

Война •   •  5764 просмотра
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Общество •   •  4675 просмотра
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после поражения своей партии на выборах в Европарламент. Макрон надеется на "правильный выбор" во время предстоящего голосования.

Новости Мира •   •  4080 просмотра
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать свою продукцию в Канаду.

Экономика •   •  5455 просмотра
Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

Сегодня по всей Украине с 14:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроэнергии в связи с продолжающимся ростом потребления и недостаточной экономией электроэнергии, при этом планируется импорт электроэнергии из 5 стран.

Общество •   •  7805 просмотра
Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

Российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии примерно на 2 минуты в районе Финского залива.

Новости Мира •   •  5997 просмотра
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

В Запорожье мужчину стрелял в местного чиновника, который от полученных ранений скончался в больнице, открыто уголовное производство, стрелка разыскивают.

Криминал и ЧП •   •  6787 просмотра
В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают

ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту

россия снова начала транспортировку топлива по Керченскому мосту, ослабив некоторые логистические ограничения, но сделав мост все более уязвимым для ударов со стороны Украины.

Война •   •  12110 просмотра
ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту