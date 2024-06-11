Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе
Киев • УНН
На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.
По состоянию на сегодня самое большое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Ежедневно рф наносит удары по Украине сотнями КАБов. Единственный ответ на это - системы ПВО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает Корреспондент УНН.
детали
Украинцы за более чем два года доказали, что мы способны выбивать оккупанта с нашей территории и достигать необходимых Украине побед. Мы можем выгонять российскую армию с нашей земли, мы выиграли для Украины Черное море и доказали, что благодаря современным системам ПВО, мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны. Что при этом ключевое? Умение лишать Россию того, или иного преимущества. По состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь. Только управляемых авиабомб ежедневно-до сотни
Он отметил, что в минувшее воскресенье оккупанты нанесли удары по Украине 80 управляемых авиаударов, а в понедельник - 95.
Это безумно разрушительное давление. Плюс ракеты, плюс ударные дроны. Пока мы не лишим Россию такой возможности, возможности терроризировать Украину, то у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО-это ответ
Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине еще одной системы ПВО.
Напомним
Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "гепарды", ракеты и боеприпасы.
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - экспертЭксклюзив
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции
Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей
Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии
В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают
ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту
Популярные
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"
Публикации
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе
На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
Компания "Олсидз Блэк Си" пыталась заблокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод".
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot
Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову
В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после поражения своей партии на выборах в Европарламент. Макрон надеется на "правильный выбор" во время предстоящего голосования.
Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей
Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать свою продукцию в Канаду.
Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00
Сегодня по всей Украине с 14:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроэнергии в связи с продолжающимся ростом потребления и недостаточной экономией электроэнергии, при этом планируется импорт электроэнергии из 5 стран.
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии
Российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии примерно на 2 минуты в районе Финского залива.
В Запорожье мужчина застрелил местного чиновника, стрелка разыскивают
В Запорожье мужчину стрелял в местного чиновника, который от полученных ранений скончался в больнице, открыто уголовное производство, стрелка разыскивают.
ISW: рф снова начала перевозить топливо по Керченскому мосту
россия снова начала транспортировку топлива по Керченскому мосту, ослабив некоторые логистические ограничения, но сделав мост все более уязвимым для ударов со стороны Украины.