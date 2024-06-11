Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

По состоянию на сегодня самое большое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Ежедневно рф наносит удары по Украине сотнями КАБов. Единственный ответ на это - системы ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает Корреспондент УНН.

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Украинцы за более чем два года доказали, что мы способны выбивать оккупанта с нашей территории и достигать необходимых Украине побед. Мы можем выгонять российскую армию с нашей земли, мы выиграли для Украины Черное море и доказали, что благодаря современным системам ПВО, мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны. Что при этом ключевое? Умение лишать Россию того, или иного преимущества. По состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь. Только управляемых авиабомб ежедневно-до сотни - сказал Зеленский.

Он отметил, что в минувшее воскресенье оккупанты нанесли удары по Украине 80 управляемых авиаударов, а в понедельник - 95.

Это безумно разрушительное давление. Плюс ракеты, плюс ударные дроны. Пока мы не лишим Россию такой возможности, возможности терроризировать Украину, то у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО-это ответ - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине еще одной системы ПВО.

Напомним

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "гепарды", ракеты и боеприпасы.