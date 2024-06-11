Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: обговорив потреби України, Саміт миру та відновлення
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, щоб обговорити потреби України на тлі атак рф на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між і громадами двох країн для відновлення України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, щоб обговорити потреби України на тлі атак рф на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між містами і громадами двох країн для відновлення України, пише УНН.
У Німеччині провів зустріч із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та наші поточні потреби на тлі російських атак на українську енергетику й активних бойових дій вздовж усього фронту. Поспілкувалися щодо очікувань України від результатів інавгураційного Саміту миру
З його слів, під час зустрічі також розглянули також партнерство між українськими та німецькими містами й громадами.
"Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України", - вказав Президент.
Україна та Німеччина укладе сотні угод на рівні громад, компаній та уряду - Зеленський11.06.24, 12:41 • 14363 перегляди