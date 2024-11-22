Шольца снова выдвинут от СДПГ в канцлеры Германии
Киев • УНН
Олаф Шольц будет выдвинут кандидатом от СДПГ на пост канцлера на досрочных выборах в 2025 году. Министр обороны Борис Писториус отказался от участия в выборах в пользу Шольца.
Действующий канцлер Германии Олаф Шольц станет кандидатом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на пост главы правительства на досрочных выборах в Бундестаг, намеченных на начало 2025 года. Такое заявление сделал председатель партии Ларс Клингбайль накануне вечером в Берлине, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
"Мы сейчас быстро все проясним в органах (руководства партии СДПГ - ред.) - в понедельник (25 ноября - ред.), - цитирует Клингбайля агентство dpa. - Мы хотим вступить в следующую предвыборную борьбу вместе с Олафом Шольцем".
Ранее 21 ноября однопартиец Олафа Шольца - министр обороны Германии Борис Писториус - заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ. Его обращение опубликовано на странице Социал-демократической партии Германии в соцсети Х.
Писториус пояснил, что решение не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера принял полностью сам. В борьбе за эту должность он поддержал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Олаф Шольц - сильный канцлер, и он правильный кандидат на пост канцлера", - пояснил министр обороны ФРГ и добавил, что Шольц, по его мнению, "выступает за разум и благоразумие", что особенно важно в такие кризисные времена, как сейчас.
Дополнение
Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.
Досрочные выборы в Бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство страны, пройдут в Германии 23 февраля 2025 года.
Германия собирается на досрочные выборы 23 февраля после распада коалиции Шольца12 нояб. 2024, 11:59 • 14982 просмотра