Германия собирается на досрочные выборы 23 февраля после распада коалиции Шольца

Германия собирается провести новые выборы 23 февраля через одиннадцать недель после распада правящей коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, а источники во вторник сообщили, что он может попросить Бундестаг проголосовать за его отставку 16 декабря, пишет УНН со ссылкой на Reuters и Handelsblatt.

Детали

«Эта дата является компромиссом между консервативной оппозицией, которая хотела провести голосование в январе из-за страха оставить Германию без руля в период экономического и дипломатического кризиса, и Шольцем, который хотел провести выборы в середине марта, чтобы дать власти и партиям больше времени на подготовку», - пишет Reuters.

Лидеры парламентских групп Союза и СДПГ Фридрих Мерц (ХДС) и Рольф Мютцених согласовали предложение о досрочных федеральных выборах 23 февраля, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собеседников с обеих сторон.

Мютцених, как отмечается, обсудил это назначение в этот вторник с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а Мерц поговорил с главой государства по телефону. Дату, как указано, также согласовали с «Зелеными». Как стало известно Handelsblatt, ожидается, что 16 декабря канцлер Олаф Шольц (СДПГ) обратится к Бундестагу с просьбой о вотуме доверия. Как ожидается, это будет окончательно согласовано во второй половине дня.

Шольц сначала хотел попросить о вотуме доверия 15 января, чтобы провести новые выборы в конце марта. После давления общественности в воскресенье он изъявил желание пойти на компромисс. «Для меня совсем не проблема, что я задаю вопрос о доверии перед Рождеством, если все видят это именно так», - сказал канцлер в эфире программы ARD. Если между лидерами парламентских групп СДПГ и ХДС/ХСС будет договоренность, по его словам, он примет это во внимание.

Кандидат в канцлеры Фридрих Мерц в понедельник четко дал понять, что после провала правительства-светофора он теперь хочет досрочных федеральных выборов в феврале. На заседании исполнительного комитета фракции ХДС/ХСС депутатская группа Союза и лидер партии ХДС назвали 16 или 23 февраля удачной датой, как стало известно Handelsblatt от участников. Союз сначала хотел датой выборов 19 января.

После согласования новой даты выборов также может произойти движение по важным законодательным предложениям, которые еще должны быть обсуждены и приняты в Бундестаге. Однако руководство парламентской группы Союза четко дает понять, что они хотят обсудить лишь несколько проектов в Бундестаге перед голосованием о доверии к канцлеру правительства красно-зеленого меньшинства.

Он ожидает, что в частности на этой неделе Бундестаг рассмотрит дополнительный бюджет на 2024 год, но не будет принимать по нему решение, а передаст его обратно в бюджетный комитет, заявил парламентский управляющий директор от ХДС/ХСС членов Бундестага Торстен Фрай (ХДС).

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