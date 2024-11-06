Шольц уволил министра финансов Германии - СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера после его заявления о необходимости досрочных выборов. После кризисной встречи делегация Свободной демократической партии покинула канцелярию.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Об этом сообщил журналист WELT Робин Александер, передает УНН.
Ранее BILD стало известно, что Линднер высказался за проведение досрочных выборов в стране.
После кризисной встречи делегация Свободной демократической партии покидает канцелярию. Первым ушел министр юстиции Бушман, за ним следовали министр образования Штарк-Ватцингер и лидер парламентской группы Кристиан Дюрр.
По данным BILD, парламентская группа СвДП соберется на кризисное заседание.
По данным BILD, парламентская группа СДПГ также планирует собраться на специальное заседание.
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