До Рождества: Шольц готов провести голосование о доверии в Бундестаге
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести голосование о доверии в парламенте до Рождества. Это решение принято после распада правительственной коалиции и конфликта по бюджетной политике.
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 10 заявил, что готов объявить голосование о доверии в парламенте еще до Рождества. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Такой шаг может открыть путь к проведению внеочередных выборов после распада его правительственной коалиции.
Дата голосования будет раньше, чем 15 января, которую Шольц объявлял на прошлой неделе, и является ответом на давление с требованием провести голосование быстрее.
После распада коалиции Шольц заявил, что готов вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия к немецкому правительству.
Напомним
Канцлер Германии Шольц инициировал голосование о доверии в Бундестаге 15 января 2025 года. Решение было принято после конфликта с министром финансов Линднером по бюджетной политике.