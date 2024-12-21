Немецкие политики критикуют пост Илона Маска о том, что "только АдГ может спасти Германию"

Поддержка Илоном Маском ультраправой немецкой партии АдГ в соцсети X вызвала осуждение со стороны ведущих немецких политиков, которые обвинили его во вмешательстве в выборы и пропаганде экстремизма. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Пост Илона Маска в социальных сетях о поддержке ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" вызвал обратную реакцию и обвинения во вмешательстве в выборы.

Маск, написал на платформе X, что АдГ - единственная партия, способная "спасти Германию". Это вызвало резкое возмущение политиков всего спектра.

Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от АдГ, с энтузиазмом приветствовала поддержку Маска.

Она ответила: "Да! Вы абсолютно правы, @elonmusk! Пожалуйста, посмотрите мое интервью о президенте Трампе, социалистическом наследии Меркель, разрушительном советском Евросоюзе и экономическом упадке Германии!"

Однако ведущие немецкие политики выразили возмущение.

Деннис Радтке, депутат Европарламента от правоцентристской партии ХДС, назвал комментарии Маска "раздражающими и неприемлемыми", обвинив миллиардера во вмешательстве в выборы в Германии.

По данным немецких СМИ, Радтке также назвал Маска "угрозой демократии" и раскритиковал X как платформу для распространения дезинформации.

Алекс Шефер из левоцентристской партии СДПГ осудил высказывания Маска как "полностью неприемлемые", подчеркнув, что важно решительно противостоять иностранному вмешательству.

Между тем бывший министр финансов Кристиан Линднер из СвДП признал, что в прошлом Маск повлиял на некоторые его политические установки, но предостерег его от поддержки АдГ. "АдН выступает против свободы, бизнеса и демократии - это ультраправая экстремистская партия", - написал Линднер в своем твиттере.

Позже Маск подчеркнул свою позицию, заявив, что АдГ является "политикой здравого смысла", и отверг "ярлык ультраправой".

Дополнение

Канцлер Олаф Шольц, чье правительство распалось в прошлом месяце из-за бюджетных разногласий, занял более взвешенную позицию.

Он подтвердил право Маска на высказывание своего мнения, добавив, что "свобода слова включает свободу ошибаться".

Полемика разгорелась на фоне подготовки Германии к выборам, которые состоятся 23 февраля, после того как коалиционное правительство Шольца развалилось.

Политические лидеры по всей Германии единодушно отвергают любое сотрудничество с АдГ, что подчеркивает противоречивое положение партии в политическом ландшафте.

Трамп возвращает хаос в Вашингтон попыткой сорвать бюджетное соглашение при поддержке Маска - AP