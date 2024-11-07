Шольц объявил голосование о доверии правительству после конфликта с Линднером

Шольц инициирует голосование о доверии после политического кризиса в правительстве Германии. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что 15 января 2024 года в Бундестаге состоится голосование о доверии к его правительству. Это решение стало результатом обострения политической ситуации внутри коалиции после серьезного конфликта с лидером Свободных демократов Кристианом Линднером. Шольц заявил, что Германия нуждается в стабильном правительстве, способном эффективно работать в условиях экономической нестабильности.

Конфликт между Шольцом и Линднером возник на фоне разногласий по бюджетной политике. Линднер, который также занимает должность министра финансов, предложил провести досрочные парламентские выборы в начале 2025 года. В своем предложении он призвал к сокращению бюджетных расходов и снижению налогов для состоятельных граждан, а также к замедлению перехода Германии к углеродно-нейтральной экономике. Шольц, в свою очередь, выступает за активное использование государственных средств для стимулирования экономического развития, в том числе через государственные инвестиции.

Напомним,

В знак протеста против таких предложений Шольц объявил об увольнении Линднера с должности министра финансов. Канцлер также заявил, что несмотря на трудности, правительство должно продолжать работать для стабильности страны.

Шольц уволил министра финансов Германии - СМИ