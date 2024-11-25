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Шольц снова будет бороться за пост канцлера Германии: правление СДПГ одобрило выдвижение

Шольц снова будет бороться за пост канцлера Германии: правление СДПГ одобрило выдвижение

Киев  •  УНН

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СДПГ единогласно выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на досрочных выборах в 2025 году. Решение принято после отказа более популярного Бориса Писториуса и развала "светофорной коалиции".

Кандидатом на пост федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг стал действующий глава правительства Олаф Шольц, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Такое решение было принято единогласно на заседании правления партии после жестких дебатов, о чем сообщили в понедельник, 25 ноября, немецкие информагентства со ссылкой на участников заседания.

Решение принято после того как однопартиец Шольца, министр обороны ФРГ Борис Писториус, обладающий значительно более высоким рейтингом среди избирателей, на прошлой неделе отказался выдвигать свою кандидатуру. Официально выдвижение Шольца будет подтверждено на съезде партии 11 января.

Дополнение

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднер - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

Досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых должны быть сформировано новое правительство страны, пройдут в Германии 23 февраля 2025 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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