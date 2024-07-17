Reuters: правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год. Согласно ему, помощь Украине должны сократить

Кабинет министров Германии принял бюджет на 2025 год в среду после месяцев споров, со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Указано, что это произошло на фоне того, что разрыв в 17 миллиардов евро между прогнозируемыми расходами и доходами все еще должен быть покрыт.

Немецкое правительство, как отмечается, надеется закрыть дыру дополнительными доходами, когда экономика оживится. Крупнейшая экономика еврозоны преодолела рецессию в начале года, но рост был медленнее, чем ожидалось.

Бюджет Германии на 2025 год включает рекордные 78 миллиардов евро инвестиций, чистые заимствования в 43,8 миллиарда евро и общий размер бюджета в 481 миллиард евро с соблюдением конституционного ограничения расходов, известного как долговой тормоз.

"Мы придерживаемся долгового тормоза, что делает нас якорем стабильности в Европе", - заявил в среду министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Кабинет министров также принял экономический пакет, который имеет целью ускорить экономику и привести ее к дополнительному росту более чем на полпроцентного пункта в 2025 году.

"Благодаря нашей инициативе по росту мы даем важный толчок экономической политике, чтобы сделать Германию более привлекательной как место для бизнеса, - сказал Линднер. - Новое пространство для маневра в бюджете можно создать только за счет большего экономического роста".

Бюджет на 2025 год включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, года, когда действие специального фонда вооруженных сил для достижения целей по минимальным расходам НАТО должно закончиться.

"Согласно проекту бюджета, с которым ознакомилось Reuters, бюджет следующего года будет менее щедрым для Украины, поскольку правительство сократит военную помощь стране до 4 миллиардов евро с примерно 8 миллиардов евро в 2024 году", - отмечает издание.

Германия, как отмечается, "ожидает, что Украина сможет профинансировать основную часть своих военных потребностей за счет кредитов в 50 миллиардов долларов от "Группы семи", обеспеченных доходами от замороженных российских активов". Поэтому, как отмечается, "она надеется, что средства, предназначенные для Украины, не будут полностью использованы".

Правительство ФРГ также приняло дополнительный бюджет на текущий год в среду с 11 миллиардами евро дополнительных заимствований, что составляет общую сумму 50,3 миллиарда евро чистых заимствований.

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