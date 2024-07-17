Германия выделяет Украине 10 миллионов евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, частично разрушенной в результате российской атаки 8 июля, заявила министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, пишет УНН

Детали

"Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует", - заявила Шульце в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в среду, 17 июля.

Выделенные деньги вместе со средствами других доноров и жертвователей пойдут на быстрое возвращение больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время. Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжения, говорится в публикации.

По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, "насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну". Министр добавила, что от полномасштабного вторжения рф в Украину дети страдают "больше всего".

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