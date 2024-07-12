При восстановлении "Охматдета" около 400 млн грн нужно только для обеспечения оборудованием, общие убытки обсчитываются, сообщили в Минздраве Украины в пятницу, пишет УНН.

В списке приоритетного оборудования - более 55 номенклатурных позиций (всего 242 единицы оборудования) ориентировочной стоимостью 400 млн грн - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Детали

По данным Минздрава, уже идет работа над восстановлением критически важных медицинских услуг в "Охматдете". И речь идет прежде всего об операционных блоках, отделениях интенсивной терапии и отделениях детской онкологии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, которые должны заработать в новейшем корпусе больницы.

"Хотя он также получил повреждения во время российской ракетной атаки 8 июля, однако восстановительные работы внутри помещений, подготовка к остеклению и восстановление фасада, уже продолжаются. Также разработан план перевода указанных отделений", - сообщили в Минздраве.

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Кроме того, как указано, сформирован перечень медицинского оборудования, которое нужно для восстановления предоставления необходимых медицинских услуг.

Как сообщается, благодаря правительству и благотворителям по состоянию на вечер 11 июля на официальных благотворительных счетах "Охматдета" собрано более 470 млн грн, что позволит начать первоочередные работы по восстановлению.

Уже, как указано, определены три направления, по которым будут направлены собранные средства:

восстановление поврежденных помещений;

создание возможностей для предоставления критически важных медицинских услуг;

строительство нового корпуса вместо разрушенного и поврежденных аварийных зданий.

В то же время, как сообщается, продолжается работа по комплексной оценке нанесенного ущерба. "Уже на следующей неделе ожидается первый дефектный акт о повреждениях, которые получил недавно возведенный корпус Охматдета, на базе которого планируется в первую очередь обеспечить оказание медицинской помощи. После этого Охматдет объявит сбор конкурсных предложений на выполнение работ по восстановлению. После выбора экспертной организации будет понятна дата начала работ и их продолжительность", - пояснили детали в Минздраве.

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Параллельно, как отмечается, происходит процесс обследования объектов "Охматдета", которые относятся к культурному наследию города, а также технические обследования других поврежденных зданий. "После завершения этих обследований можно будет начинать проектирование нового здания на месте разрушенных и критически поврежденных корпусов. Специалисты уже занимаются подготовкой медицинского задания, которое предшествует работам по проектированию", - добавили в Минздраве.

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