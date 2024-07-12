"Охматдет" в начале следующей недели планирует выбрать стройкомпанию для ликвидации всех последствий террористического акта рф. От благотворителей поступило более 800 млн грн. Вместе с государственными средствами этот ресурс будет направлен на устранение последствий удара в первом корпусе. В частности, он будет отправлен на оборудование которое пострадало.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы ожидаем завершения дефектного акта, который скажет какая стоимость строительства должна быть для того, чтобы убрать все проблемы после террористического акта. В понедельник-вторник, в начале следующей недели "Охматдет" отберет компанию, которая будет реализовывать строительные работы для того, чтобы ликвидировать все последствия террористического акта и именно тогда мы уже будем четко знать стоимость восстановления именно нового корпуса и будем знать его продолжительность - сказал Ляшко.

По его словам, параллельно на территории происходит еще несколько процессов, в частности оцениваются последствия разрушений объектов, которые внесены в культурное наследие, а также работают над повреждениями других корпусов. в Минздраве отметили, что после завершения этих обследований можно будет начинать проектирование нового здания на месте разрушенных и критически поврежденных корпусов. Специалисты уже занимаются подготовкой медицинского задания, которое предшествует работам по проектированию.

"Ресурс, который мы получили, а это уже более 800 млн от всех партнеров, поступил на счета благотворительных фондов и на благотворительный счет "Охматдета" (он - ред.) вместе с государственными средствами будет отправлен на устранение последствий террористического акта в первом корпусе. Также он будет отправлен на оборудование которое пострадало и потом эти средства будут направлены на проектирование и строительство нового корпуса. Государство профинансирует то, что не будет хватать", - рассказал Ляшко.

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Кроме того, он сообщил, что около 400 млн грн нужны Охматдету только для обеспечения оборудованием.

В списке приоритетного оборудования - более 55 номенклатурных позиций (всего 242 единицы оборудования) ориентировочной стоимостью 400 млн грн. Мы получаем много предложений от производителей и благотворителей по его поставке, поэтому совместно с Охматдет будем координировать этот процесс для большей эффективности и четкого соответствия потребностям больницы. Оборудование будет доставлено в детскую больницу с завершением работ по восстановлению новейшего корпуса - рассказал Ляшко.

Подытоживая Ляшко, добавил, что определены три направления, по которым будут направлены собранные благодаря пожертвованиям и выделенные правительством средства.

"Наши приоритеты - восстановление поврежденных помещений, создание возможностей для предоставления критически важных медицинских услуг и строительство нового корпуса вместо разрушенного и поврежденных аварийных зданий", - сказал министр.

Дополнение

В Минздраве напомнили, что 8 июля 2024 года российские террористы поразили ракетой детскую больницу "Охматдет", что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам.

Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один самый новый; одно здание - корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций - обвалилось полностью.

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, сильно повреждены два хирургических и два соматических, реанимационное и хирургическое отделения. В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений, из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

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