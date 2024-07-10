Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации
Киев • УНН
Мальчик, который находился в критическом состоянии в детской больнице "Охматдет" в Киеве, умер после того, как его перевезли в другую больницу после российского ракетного удара 8 июля.
Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета, а затем был транспортирован в одну из больниц Киева. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.
"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСБ Охматдет во время террористической атаки 8 июля", - сообщил Ляшко.
По его словам, умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета. После - он был транспортирован в одну из больниц Киева.
"Приносим свои искренние соболезнования родным малыша. Никогда не простим российским террористам, которые убивают наших детей", - резюмировал министр.
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Напомним
Как сообщал УНН, в результате российского обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.
На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.
465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.
94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.
В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.