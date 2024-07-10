Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета, а затем был транспортирован в одну из больниц Киева. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСБ Охматдет во время террористической атаки 8 июля", - сообщил Ляшко.

По его словам, умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета. После - он был транспортирован в одну из больниц Киева.

"Приносим свои искренние соболезнования родным малыша. Никогда не простим российским террористам, которые убивают наших детей", - резюмировал министр.

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Напомним

Как сообщал УНН, в результате российского обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.

На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.

465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.

94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.

В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.