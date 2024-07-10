Министерство здравоохранения назвало имена шестерых медработников, которые погибли 8 июля от ракетной атаки на Киев. Среди жертв - врач "Охматдета" и пять сотрудников медцентра "Адонис", сообщает УНН.

По данным Минздрава, варварская атака россиян на киевские медучреждения 8 июля унесла жизни шести медицинских работников:

Светлана Лукьянчик - врач-нефролог "Охматдета". В момент удара эвакуировала детей, находившихся на диализе, в укрытие. Ей удалось спасти жизни маленьких пациентов, однако не собственную.

Виктория Бондаренко - старший кассир. У женщины осталось двое детей, ее сын и муж находятся в зоне боевых действий.

Светлана Поплавская - врач акушерка-гинеколог, мать троих детей.

Татьяна Шарова - старшая медсестра. В 2014 году в начале войны вместе с семьей бежала от войны из Донецка. Ее сын был в плену.

Виктор Брагуца - врач УЗИ-диагностики. Без отца остались две дочери.

Оксана Корж - сестра-хозяйка, мать двоих детей. Ее младший сын в этом году окончил школу, а старшая дочь недавно родила двойняшек.

Во Львове прощаются с врачом "Охматдета", которая погибла в результате атаки рф