Сегодня, 10 июля во Львове прощаются с врачом Охматдета - Светланой Лукьяньчик, которая погибла из-за российского обстрела детской больницы 8-го июля. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

"Во Львове продолжается прощание со Светланой Лукьяньчик, врачом, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы в Киеве", - написал Садовый.

Прощание происходит в Гарнизонном Храме во Львове.

Напомним

В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля до сих пор находятся в больницах 38 человек, в столичных детских больницах находится 6 детей из "Охматдета".