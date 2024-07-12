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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ради международного правосудия стоит передачи на рассмотрение МУС": Костин призвал привлечь рф к ответственности за атаку на "Охматдет"

"Ради международного правосудия стоит передачи на рассмотрение МУС": Костин призвал привлечь рф к ответственности за атаку на "Охматдет"

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 11:05  •  4508 просмотра

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Генеральный прокурор Украины призвал Международный уголовный суд привлечь Россию к ответственности за атаку на "Охматдет" в Киеве.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд привлечь к ответственности россию за ракетный удар по детской больнице "Охматдет" ранее на этой неделе, о чем сказал в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

"Ради международного правосудия такие дела, как преднамеренная атака на крупнейшую детскую больницу в Киеве, стоит передачи на рассмотрение МУС", - заявил агентству Reuters поздно вечером в четверг генеральный прокурор Андрей Костин в интервью в Гааге, где расположен МУС.

Миссия ООН по правам человека заявила, что существует "высокая вероятность" того, что больница подверглась прямому попаданию российской ракеты, а Служба безопасности Украины заявила, что имеет доказательства того, что медицинское учреждение было поражено российской крылатой ракетой Х-101.

Костин, который находится в Гааге для встречи с юристами, заявил, что если МУС возьмет на себя судебное преследование за поражение больницы, это может помочь установить схему атак, которая покажет, что россия совершает преступления против человечности в Украине.

Прокуратура МУС сообщила во вторник, что одна из ее групп посетила место поражения больницы. Хотя МУС публично не комментирует, какие обвинения он расследует, он предупредил, что любой, кто считается ответственным за атаку на гражданские объекты, может быть привлечен к ответственности.

Ведомство выдало шесть ордеров на арест за предполагаемые российские преступления в Украине, в частности один против российского президента владимира путина.

Костин сказал, что решение о возбуждении уголовного дела принимает прокурор МУС, добавив, что Украина готова поделиться с судом любыми вещественными доказательствами или деталями своего расследования.

Он сказал, что, хотя украинские власти расследуют все теракты в понедельник, они могут выдвигать обвинения только в военных преступлениях, а не в более серьезных преступлениях против человечности, поскольку они не являются частью Уголовного кодекса Украины.

По словам Костина, ключевым элементом преследования за преступления против человечности является демонстрация систематических атак на мирных жителей.

"Важно показать, что сама россия сейчас является преступным государством", - сказал он.

В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета9 июля 2024, 13:28 • 25192 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
andrei-kostinАндрей Костин
reutersReuters
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
gaagaГаага
ukrainaУкраина
kievКиев
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