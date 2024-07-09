В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета
Киев • УНН
Мониторинговая миссия ООН считает, что атака на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, вероятно, была вызвана непосредственно российской ракетой, а не ракетой, сбитой украинской противовоздушной обороной.
Мониторинговая миссия ООН в Украине считает, что удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой. Впрочем, окончательного вывода сделать не могут. Об этом журналистам заявила глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Анализ видеозаписи и оценка, сделанная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница подверглась прямому попаданию, а не была повреждена в результате перехвата системы оружия
Она добавила, что ее команда в Украине, которая посетила место трагедии 8 июня, не может прийти к окончательному выводу, однако, считает, что ракету, вероятно, запустила Россия.
По ее словам, ситуация требует дальнейшего расследования.
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Контекст
В России массированный ракетный удар по Украине 8 июля назвали ответом москвы на таки Украины по энергообъектам России. В минобороны рф опровергали заявления о попадании по гражданским объектам, в частности больнице "Охматдет" в Киеве.
Впоследствии российский МИД и Кремль заявили, что в "Охматдет" попала украинская ракета противовоздушной обороны.
Напомним
В Национальной полиции Украины заявили, что массированная ракетная атака российских войск на украинские города 8 июля унесла жизни 42 человек, среди которых четверо малолетних детей, травмированы 190 человек.