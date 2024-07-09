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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета

В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 13:28  •  10233 просмотра

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Мониторинговая миссия ООН считает, что атака на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, вероятно, была вызвана непосредственно российской ракетой, а не ракетой, сбитой украинской противовоздушной обороной.

Мониторинговая миссия ООН в Украине считает, что удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой. Впрочем, окончательного вывода сделать не могут. Об этом журналистам заявила глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Анализ видеозаписи и оценка, сделанная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница подверглась прямому попаданию, а не была повреждена в результате перехвата системы оружия

- заявила Белл.

Она добавила, что ее команда в Украине, которая посетила место трагедии 8 июня, не может прийти к окончательному выводу, однако, считает, что ракету, вероятно, запустила Россия.

По ее словам, ситуация требует дальнейшего расследования.

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых9 июля 2024, 08:40 • 29453 просмотра

Контекст

В России массированный ракетный удар по Украине 8 июля назвали ответом москвы на таки Украины по энергообъектам России. В минобороны рф опровергали заявления о попадании по гражданским объектам, в частности больнице "Охматдет" в Киеве. 

Впоследствии российский МИД и Кремль заявили, что в "Охматдет" попала украинская ракета противовоздушной обороны.

Напомним

В Национальной полиции Украины заявили, что массированная ракетная атака российских войск на украинские города 8 июля унесла жизни 42 человек, среди которых четверо малолетних детей, травмированы 190 человек.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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