Первая эвакуация ребенка из Охматдета на лечение за границу может состояться в начале следующей недели. Всего поступило от пациентов 16 заявок о желании лечиться за рубежом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Относительно эвакуации детей за границу. Сейчас поступило от пациентов 16 заявок о том, что они хотят лечиться, или выразили желание продолжить лечение за пределами Украины - сказал Ляшко.

Он отметил, что медучреждений, которые готовы принять детей огромное количество.

Сейчас проводятся консилиумы по каждому пациенту из тех 16. В частности врачи Охматдета работают с больницами, которые потенциально готовы принять, для того, чтобы понимать какой диагноз, какое лечение применяют, какие технологии могут быть применены. Мы понимаем, что одна из первых эвакуаций может быть в начале следующей недели для лечения в одну из стран ЕС - рассказал Ляшко.

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Дополнение

Ляшко сообщал, что "Охматдет" в начале следующей недели планирует выбрать стройкомпанию для ликвидации все последствия террористического акта рф. От благотворителей поступило более 800 млн грн.

Вместе с государственными средствами этот ресурс будет направлен на устранение последствий удара в первом корпусе. В частности, он будет отправлен на пострадавшее оборудование.