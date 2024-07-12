Киев • УНН
Всего поступило от пациентов 16 заявок о желании лечиться за рубежом. Врачи Охматдета работают с больницами, которые потенциально готовы принять, для того, чтобы понимать какой диагноз, какое лечение применяют, какие технологии могут быть применены.
Первая эвакуация ребенка из Охматдета на лечение за границу может состояться в начале следующей недели. Всего поступило от пациентов 16 заявок о желании лечиться за рубежом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Относительно эвакуации детей за границу. Сейчас поступило от пациентов 16 заявок о том, что они хотят лечиться, или выразили желание продолжить лечение за пределами Украины
Он отметил, что медучреждений, которые готовы принять детей огромное количество.
Сейчас проводятся консилиумы по каждому пациенту из тех 16. В частности врачи Охматдета работают с больницами, которые потенциально готовы принять, для того, чтобы понимать какой диагноз, какое лечение применяют, какие технологии могут быть применены. Мы понимаем, что одна из первых эвакуаций может быть в начале следующей недели для лечения в одну из стран ЕС
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Ляшко сообщал, что "Охматдет" в начале следующей недели планирует выбрать стройкомпанию для ликвидации все последствия террористического акта рф. От благотворителей поступило более 800 млн грн.
Вместе с государственными средствами этот ресурс будет направлен на устранение последствий удара в первом корпусе. В частности, он будет отправлен на пострадавшее оборудование.