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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии в целях экономии решили заморозить дополнительную финансовую поддержку Украины - СМИ

В Германии в целях экономии решили заморозить дополнительную финансовую поддержку Украины - СМИ

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 11:15  •  5489 просмотра

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Правительство Германии не будет предоставлять Украине дополнительной финансовой поддержки из-за отсутствия средств в бюджете. Запланированные ранее выплаты и передача вооружения продолжатся, но новые заявки не будут удовлетворяться.

Федеральное правительство Германии, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, в ближайшее время не будет предоставлять Украине никакой дополнительной финансовой поддержки. Это происходит из-за того, что в нынешнем бюджетном планировании не заложено денег, которые можно было бы передать Киеву, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По информации FAZ, правящая «светофорная» коалиция останавливает выплаты прежде всего по инициативе министра финансов Кристиана Линднера: в письме от 5 августа он, как утверждается, попросил министра обороны Бориса Писториуса прекратить выделение денег Украине и обеспечить «соблюдение верхних границ» бюджетных расходов.

Впрочем, все уже согласованные ранее выплаты должны поступить Киеву - это касается и вооружения, которое Германия пообещала передать Украине. В 2024 году Берлин должен выделить на поддержку Украины восемь миллиардов евро, запланированный максимальный лимит на 2025 год ровно вдвое меньше и составляет уже четыре миллиарда евро. Он уже распланирован, а дополнительные заявки Минобороны ФРГ больше не будут удовлетворяться по требованию канцлера Олафа Шольца, добавляет FAZ.

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«... Олаф Шольц и его правительство замораживает финансовую и, следовательно, военную поддержку Украины», - сказал в разговоре с BILD депутат от ХДС Инго Гедехенс.

В то же время правительство Германии работает вместе со странами «Большой семерки» над тем, чтобы открыть для Украины инструмент финансирования за счет использования российских активов.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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kristian-lindnerКристиан Линднер
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
berlinБерлин
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