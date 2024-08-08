Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

С началом широкомасштабной войны россии против Украины международная финансовая помощь стала ключевым столпом поддержки украинской экономики и обороноспособности. Сложно представить, как бы нам удавалось эффективно защищаться без помощи внешних партнеров - кредиторов и доноров. Наряду с иностранными правительствами среди тех, кто помогает Украине, такие организации как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). Международным партнерам важно, чтобы их средства способствовали экономической стабильности в нашем государстве, а потому есть ряд важных требований, выполнение которых позволяет Киеву регулярно получать финансовую помощь, пишет УНН.

Финансирование от МВФ играет ключевую роль для экономической стабильности и развития Украины. Фонд предоставляет необходимые финансовые ресурсы для поддержания макроэкономической стабильности, укрепления валютных резервов и проведения важных структурных реформ. Это финансирование также способствует повышению доверия международных инвесторов к украинской экономике, что, в свою очередь, стимулирует рост инвестиций и способствует экономическому росту. То есть является своеобразным сигналом того, что Украине можно доверять свои средства. Кроме того, сотрудничество с МВФ способствует внедрению в Украине передовых мировых практик в управлении экономикой, что способствует повышению эффективности государственного управления и укреплению финансовой системы. Получая международную помощь правительство Украины каждый раз подчеркивает важность поддержки международных партнеров.

В частности, по данным министерства финансов только в этом году бюджетная поддержка от МВФ является вторым по объему внешним финансированием Украины. В 2024 году она составляет 3,1 млрд долларов. В целом же в рамках сотрудничества с Фондом в госбюджет поступило уже 7,6 млрд долларов.

Следующая миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования начнется в сентябре. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Планируется, что в результате успешного пересмотра программы Украина получит следующий транш от МВФ объемом около 1,1 млрд долларов.

Каждый раз перед получением очередного транша от МВФ власти отчитываются о выполнении ряда требований, прописанных в меморандуме с Фондом. В основном они касаются внедрения реформ, которые приближают Киев к преодолению коррупции.

Одним из таких "маячков", на выполнении которых настаивает МВФ, является введение процедуры открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эта структура отвечает за ликвидацию банков и гарантирует, что вкладчики смогут получить свои средства, которые хранили на счетах обанкротившегося финучреждения. По словам экспертов, от действий ФГВФЛ полностью зависит доверие общества к банковской системе в Украине.

Как оказалось, в украинском законодательстве до сих пор нет нормы о том, что отбор нового главы Фонда должен происходить на открытом и прозрачном конкурсе. МВФ во время коммуникаций с украинской стороной отметил необходимость соответствующих законодательных изменений. Стороны договорились и зафиксировали в Меморандуме, что процедура будет разработана и введена весной 2025 года.

Сейчас ситуация сложилась таким образом, что контракт предыдущего директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут закончился и она была уволена с должности по собственному желанию. Вместо нее обязанности исполняет ее заместитель Ольга Билай.

По данным СМИ, Административный совет ФГВФЛ хочет назначить нового руководителя Фонда в закрытом режиме, что прямо противоречит договоренностям, достигнутым с МВФ. Вероятно таким образом, пытаются обойти требование открытого конкурса и назначить полностью подконтрольного человека.

Ведь, как сообщали журналисты, кроме Билай на должность директора-распорядителя ФГВФЛ рассматривается кандидатура главы Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павла Поляруша.

Эксперты, опрошенные УНН, предостерегают, что невыполнение требований МВФ может обернуться катастрофой для украинского бюджета - ведь страна может остаться без внешнего финансирования.

"В нынешних условиях, в условиях тотальной зависимости от внешнего финансирования, безусловно, игнорировать интересы МВФ опасно, это может привести к приостановке сотрудничества, может привести к определенным финансово-экономическим проблемам для украинской экономики... Поэтому, учитывая нашу финансовую зависимость, мы должны учитывать требования МВФ, учитывая финансирование, без которого мы сейчас не можем обойтись", - отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперты отмечают, что внутренняя политика в Украине у международных партнеров ассоциируется с коррупцией, и они считают, что мы "глубоко коррупционная страна". Поэтому в вопросах кадровых назначений не стоит идти вопреки рекомендациям международных партнеров, особенно МВФ, от помощи которого мы будем зависимы еще минимум несколько лет.

"Если МВФ требует по этой должности открытого конкурса - то украинской власти стоит не просто прислушаться, а так и сделать. Потому что если и дальше Украина будет шаг за шагом делать вопреки рекомендациям наших партнеров, у которых мы без конца берем разного рода помощь - от военной до финансовой, то в какой-то момент просто встанет вопрос предоставления этой помощи, или ее уменьшения", - подчеркнул председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Не добавляет позитива сложившейся ситуации и то, что Поляруш, как выяснили неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения. В частности, по данным СМИ, в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

В Верховной Раде считают, что разобраться с обстоятельствами выезда Поляруша за границу должны правоохранители. В частности, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что следователи должны установить как чиновник выезжал из Украины. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает , что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Так стоит ли ради одного кадрового назначения ставить под удар всю страну - вопрос риторический..