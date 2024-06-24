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Боррель підтвердив, що ЄС виділить €1,4 млрд з доходів з російських заморожених активів на зброю для України

Київ • УНН

 • 86705 перегляди

ЄС виділить 1,4 млрд євро з коштів, отриманих від заморожених російських активів, на надання Україні зброї, включаючи засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та підтримку української промисловості.

Боррель підтвердив, що ЄС виділить €1,4 млрд з доходів з російських заморожених активів на зброю для України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив домовленість країн Євросоюзу щодо використання доходів від заморожених російських активів на купівлю зброї для України і першого траншу обсягом 1,4 млрд євро. Про це йдеться на сайті Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Боррель підтвердив, що у ЄС досягли домовленості щодо використання доходів від російських активів на користь України і перший транш становитиме 1,4 млрд євро.

Міністри сьогодні погодили законодавчі рамки щодо використання прибутків від заморожених російських активів на наповнення Європейського фонду миру

заявив він.

За його словами, ці кошти почнyть використовувати на користь України "у максимально оперативний спосіб".

1,4 млрд євро стануть доступними у наступний місяць і ще 1 млрд – до кінця року. Вони будуть надаватися Україні на ці три цілі – ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості

деталізував Жозеп Боррель.

Боррель також повторив, що у ЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби Угорщини заблокувати рішення.

Ми розуміємо, що з юридичної точки зору, оскільки одна країна не брала участі у рішенні щодо використання активів, вона не може брати участі в ухваленні рішення про те, на які цілі їх спрямовувати. Зараз робота, яку нам ще треба зробити стосовно Європейського фонду миру, прискориться без цього блокуючого фактора. Лідери будуть говорити про це на наступному саміті

сказав він.

Цього літа Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від заморожених російських активів - Домбровскіс21.06.24, 19:45 • 33559 переглядiв

Лілія Подоляк

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