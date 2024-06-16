В Офисе президента сообщили о планах работы на второй день Саммита мира
Киев • УНН
Украина продолжает работать над дорожной картой по важным вопросам безопасности и обмена пленными по формуле "всех на всех" на второй день Мирного саммита в Швейцарии.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на второй день Саммита мира в Швейцарии будет продолжена работа по важным вопросам безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-страницу главы Офиса президента.
Сегодня продолжаем работу на Саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности.
Напомним,
Советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная заявила, что позиция Украины по возвращению военнопленных ясна и четкаяа. Это обмен по формуле "всех на всех".
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