В Офисе президента сообщили о планах работы на второй день Саммита мира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на второй день Саммита мира в Швейцарии будет продолжена работа по важным вопросам безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-страницу главы Офиса президента.

Сегодня продолжаем работу на Саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности. - сообщил Андрей Ермак.

Напомним,

Советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная заявила, что позиция Украины по возвращению военнопленных ясна и четкаяа. Это обмен по формуле "всех на всех".