В Офісі президента повідомили про плани роботи на другий день Саміту миру
Київ • УНН
Україна продовжує працювати над дорожньою картою з важливих питань безпеки та обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" на другий день Мирного саміту у Швейцарії.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на другий день Саміту миру у Швейцарії буде продовжена робота щодо важливих питань безпеки. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-сторінку голови Офісу президента.
Сьогодні продовжуємо роботу на Саміті миру. Працюємо над дорожньою картою щодо важливих питань безпеки.
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Радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що позиція України щодо повернення військовополонених ясна та чітка. Це обмін за формулою "всіх на всіх".