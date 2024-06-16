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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7316 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В Офісі президента повідомили про плани роботи на другий день Саміту миру

Київ • УНН

 • 27217 перегляди

Україна продовжує працювати над дорожньою картою з важливих питань безпеки та обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" на другий день Мирного саміту у Швейцарії.

В Офісі президента повідомили про плани роботи на другий день Саміту миру

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на другий день Саміту миру у Швейцарії буде продовжена робота щодо важливих питань безпеки. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-сторінку голови Офісу президента.

Сьогодні продовжуємо роботу на Саміті миру. Працюємо над дорожньою картою щодо важливих питань безпеки. 

– повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо

Радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що позиція України щодо повернення військовополонених ясна та чітка. Це обмін за формулою "всіх на всіх".

Ігор Тележніков

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