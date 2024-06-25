25 июня ЕС провел первую межправительственную конференцию на уровне министров для начала переговоров о вступлении с Украиной. Это произошло после решения Европейского совета от 14-15 декабря 2023 года об открытии переговоров о вступлении с Украиной и одобрения Советом Рамочной программы переговоров для переговоров с Украиной 21 июня в соответствии с пересмотренной методологией расширения, сообщили на сайте Евросовета, передает УНН.

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Делегацию ЕС возглавила Хаджа Лахбиб, министр иностранных и европейских дел Бельгии, в сопровождении комиссара по соседству и расширению Оливера Варгеи. Делегацию Украины возглавила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. Из Киева на конференции выступил премьер-министр Денис Чмыгаль.

Это исторический день для Украины и ЕС. Путь к достижению этой цели был сложным, и решимость Украины осуществить необходимые реформы была действительно впечатляющей. Вступительные переговоры, которые мы открываем сегодня, будут строгими и требовательными. Имея решительность и преданность, мы уверены, что Украина сможет довести их до успешного завершения. Будущее Украины и ее граждан – в Европейском Союзе. Ходжа Лахбиб, министр иностранных и европейских дел Бельгии

ЕС подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины и заявил о своей готовности продолжать поддерживать Украину и ее народ в борьбе с продолжающейся войной России столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо.

В ЕС подчеркнули, что Украина уже является близким партнером ЕС. Его соглашение об ассоциации с ЕС, которое также включает широкомасштабную углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступило в силу в 2017 году и временно применяется с 2014 года. Это основа для широкого сотрудничества между ЕС и Украиной в широком диапазоне областей. ЕС и Украина тесно связаны с внешней политикой и политикой безопасности, и ЕС поощряет Украину продолжать свою положительную тенденцию к полному согласованию с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Сейчас ЕС пригласил комиссию продолжить оценивать состояние готовности Украины к началу переговоров в конкретных сферах и определить вопросы, которые, вероятнее всего, возникнут во время переговоров, начиная с основного кластера, который в соответствии с переговорной Фреймворк будет открыт первым.

Ожидается, что Украина как будущее государство-член будет продолжать придерживаться ценностей, перечисленных в статье 2 Договора о Европейском Союзе, а именно уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека. , включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина должна выполнить еще ряд обязательств, как практических, так и политических