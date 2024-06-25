Украина стоит перед необходимостью выполнения широкого спектра обязательств, которые охватывают как политическую, так и практическую сферы для получения членства в Европейском союзе. На этом в эфире "Мы-Украина" подчеркнула министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

"Политический блок будет начинаться и завершаться реформами в сфере фундаментальных прав," - подчеркнула она.

Стефанишина озвучила прогнозируемые сроки вступления Украины в ЕС

Эти реформы являются критически важными для соответствия Украины политическим критериям членства в ЕС. Министр подчеркнула, что Украина планирует представить свой политический блок уже до конца текущего года, после чего будет продолжать реализацию определенных задач вплоть до принятия решения о членстве.

Что касается практического блока, Стефанишина озвучила следующую цифру:

"Практический блок наших обязательств по каждому сектору-я напомню, что Украина должна внедрить в свою правовую систему более 20000 различных стандартов ЕС. Нам очень помогло на этом пути Соглашение об ассоциации", - отметила она.

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.