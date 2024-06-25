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Стефанішина про вступ до ЄС: Україна має виконати ще низку зобов'язань, як практичних, так і політичних

Київ • УНН

 • 25492 перегляди

Україна повинна виконати широкий спектр політичних і практичних зобов'язань для отримання членства в ЄС, включаючи реформи в області основних прав і впровадження понад 20 000 стандартів ЄС в свою правову систему, переговори щодо яких повинні початися 25 червня.

Стефанішина про вступ до ЄС: Україна має виконати ще низку зобов'язань, як практичних, так і політичних

Україна стоїть перед необхідністю виконання широкого спектру зобов'язань, які охоплюють як політичну, так і практичну сфери для отримання членства в Європейському союзі. На цьому в ефірі "Ми-Україна" наголосила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН.

"Політичний блок буде розпочинатися і завершуватися реформами у сфері фундаментальних прав," - наголосила вона.

Стефанішина озвучила прогнозовані терміни вступу України в ЄС25.06.24, 20:32 • 21392 перегляди

Ці реформи є критично важливими для відповідності України політичним критеріям членства в ЄС. Міністерка підкреслила, що Україна планує представити свій політичний блок вже до кінця поточного року, після чого продовжуватиме реалізацію визначених завдань аж до прийняття рішення про членство.

Що стосується практичного блоку, Стефанішина озвучила наступну цифру:

"Практичний блок наших зобов'язань по кожному сектору - я нагадаю, що Україна має впровадити у свою правову систему понад 20000 різних стандартів ЄС. Нам дуже допомогла на цьому шляху Угода про асоціацію", - відзначила міністерка.

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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