ЄС провів першу міжурядову конференцію на рівні міністрів для початку переговорів про вступ з Україною.
Київ • УНН
ЄС провів першу міжурядову міністерську конференцію, щоб почати переговори про вступ з Україною, що стало історичним кроком на шляху до потенційного майбутнього членства України в Європейському Союзі.
25 червня ЄС провів першу міжурядову конференцію на рівні міністрів для початку переговорів про вступ з Україною. Це сталося після рішення Європейської Ради від 14-15 грудня 2023 року про відкриття переговорів про вступ з Україною та схвалення Радою Рамкової програми переговорів для переговорів з Україною 21 червня відповідно до переглянутої методології розширення, повідомили на сайті Євроради, передає УНН.
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Делегацію ЄС очолила Хаджа Лахбіб, міністр закордонних та європейських справ Бельгії, у супроводі Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Делегацію України очолила віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина. З Києва на конференції виступив Прем’єр-міністр Денис Чмигаль.
Це історичний день для України та ЄС. Шлях до досягнення цієї мети був складним, і рішучість України здійснити необхідні реформи була справді вражаючою. Переговори про вступ, які ми відкриваємо сьогодні, будуть суворими та вимогливими. Маючи рішучість і відданість, ми впевнені, що Україна зможе довести їх до успішного завершення. Майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі.
ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України та заявив про свою готовність продовжувати підтримувати Україну та її народ у боротьбі з триваючою війною Росії стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно.
В ЄС підкреслили, що Україна вже є близьким партнером ЄС. Його Угода про асоціацію з ЄС, яка також включає широкомасштабну поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, набула чинності в 2017 році та тимчасово застосовується з 2014 року. Це основа для широкої співпраці між ЄС та Україною в широкому діапазоні областей. ЄС і Україна тісно узгоджуються з питань зовнішньої політики та політики безпеки, і ЄС заохочує Україну продовжувати свою позитивну тенденцію до повного узгодження зі Спільною зовнішньою політикою та політикою безпеки ЄС.
Наразі ЄС запросив Комісію продовжити оцінювати стан готовності України до початку переговорів у конкретних сферах та визначити питання, які, найімовірніше, виникнуть під час переговорів, починаючи з основного кластеру, який відповідно до Переговорної Фреймворк буде відкрито першим.
Очікується, що Україна як майбутня держава-член продовжуватиме дотримуватися цінностей, перелічених у статті 2 Договору про Європейський Союз, а саме поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини. , включаючи права осіб, які належать до меншин.
Стефанішина про вступ до ЄС: Україна має виконати ще низку зобов'язань, як практичних, так і політичних25.06.24, 21:10 • 25493 перегляди