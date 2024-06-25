25 червня ЄС провів першу міжурядову конференцію на рівні міністрів для початку переговорів про вступ з Україною. Це сталося після рішення Європейської Ради від 14-15 грудня 2023 року про відкриття переговорів про вступ з Україною та схвалення Радою Рамкової програми переговорів для переговорів з Україною 21 червня відповідно до переглянутої методології розширення, повідомили на сайті Євроради, передає УНН.

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Делегацію ЄС очолила Хаджа Лахбіб, міністр закордонних та європейських справ Бельгії, у супроводі Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Делегацію України очолила віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина. З Києва на конференції виступив Прем’єр-міністр Денис Чмигаль.

Це історичний день для України та ЄС. Шлях до досягнення цієї мети був складним, і рішучість України здійснити необхідні реформи була справді вражаючою. Переговори про вступ, які ми відкриваємо сьогодні, будуть суворими та вимогливими. Маючи рішучість і відданість, ми впевнені, що Україна зможе довести їх до успішного завершення. Майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі. Хаджа Лахбіб, міністр закордонних та європейських справ Бельгії

ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України та заявив про свою готовність продовжувати підтримувати Україну та її народ у боротьбі з триваючою війною Росії стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно.

В ЄС підкреслили, що Україна вже є близьким партнером ЄС. Його Угода про асоціацію з ЄС, яка також включає широкомасштабну поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, набула чинності в 2017 році та тимчасово застосовується з 2014 року. Це основа для широкої співпраці між ЄС та Україною в широкому діапазоні областей. ЄС і Україна тісно узгоджуються з питань зовнішньої політики та політики безпеки, і ЄС заохочує Україну продовжувати свою позитивну тенденцію до повного узгодження зі Спільною зовнішньою політикою та політикою безпеки ЄС.

Наразі ЄС запросив Комісію продовжити оцінювати стан готовності України до початку переговорів у конкретних сферах та визначити питання, які, найімовірніше, виникнуть під час переговорів, починаючи з основного кластеру, який відповідно до Переговорної Фреймворк буде відкрито першим.

Очікується, що Україна як майбутня держава-член продовжуватиме дотримуватися цінностей, перелічених у статті 2 Договору про Європейський Союз, а саме поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини. , включаючи права осіб, які належать до меншин.

Стефанішина про вступ до ЄС: Україна має виконати ще низку зобов'язань, як практичних, так і політичних