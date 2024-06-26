Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского миллиардера Дмитрия Пумпянского о снятии санкций ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление суда.

Детали

Суд аннулирует решение Совета Евросоюза об ограничительных мерах в отношении Пумпянского и его супруги Галины.

Кроме того, суд также приказал Совету ЕС оплатить расходы, понесенные российским миллиардером. Состояние Пумпянского, по версии Forbes, превышает три миллиарда долларов.

Следует заметить, что в ноябре 2023 года снятия санкций добился и его сын Александр Пумпянский. Совет ЕС тогда не смог доказать, что сын бизнесмена сохраняет связь с отцом и его компаниями.

Дополнение

Санкции против Дмитрия Пумпянского были введены в марте 2022 года. На тот момент он фактически был владельцем (контролировал 90% акций) Трубной металлургической компании, а также был президентом и бенефициаром группы "Синара".

Тогда под ограничения попали и члены его семьи-жена и сын. Александр Пумпянский был членом совета директоров компаний, принадлежащих отцу. Галина Пумпянская попала под санкции, поскольку возглавляла фонд, принадлежащий компании мужа.

ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

В ЕС пояснили ,что бизнес Пумпянских тесно связан с Кремлем и позволяет, за счет своего масштаба, российским властям оплачивать военное вторжение в Украину.

Впрочем, Пумпянские оставили свои должности в обеих компаниях и обжаловали санкции в суде.

Согласно решению суда, факт вхождения Дмитрия Пумпянского в прошлом в состав топ-менеджеров ТМК и "Синары" не позволяет отнести его к "ведущим бизнесменам, работающим в рф", или "бизнесменам, привлеченным к секторам экономики, обеспечивающим существенный источник дохода правительству рф", что было основаниями введения санкций.

Также суд назвал незначительным тот аргумент, что бизнесмен был среди участников встречи президента Владимира Путина и членов Российского союза промышленников и предпринимателей 24 февраля 2022 года.

Напомним

ЕС ввел 14-1 пакет санкций против России. Он охватывает 116 российских физических и юридических лиц, в том числе таких пропагандистов, как певцы Шаман и Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин и другие.