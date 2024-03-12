ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  125683 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122735 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114312 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114341 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105308 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.

Война •   •  7227 просмотра
ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.

Общество •   •  6081 просмотра
Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей

На Дефлимпийских играх 2023 года в Эрзуруме (Турция) сборная Украины завоевала 19 наград, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, впервые заняв первое место в медальном зачете.

спорт •   •  4328 просмотра
Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей

В столице будут отмечать Масленицу: под выступления фольклорных коллективов сожгут чучело "Костлявого деда"

16-17 марта в Музее под открытым небом в Пирогово состоится мероприятие "Колодий. Масленица", посвященное древним народным традициям празднования Масленицы, с выступлениями фольклорных коллективов, обрядами "колодки", дегустацией вареников и сожжением чучела "Неуклюжего деда".

Культура •   •  4993 просмотра
В столице будут отмечать Масленицу: под выступления фольклорных коллективов сожгут чучело "Костлявого деда"

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, ссылаясь на прогресс страны в проведении реформ, совершенствовании судебной системы, борьбе с коррупцией и согласовании с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

политика •   •  7918 просмотра
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность Генерального секретаря НАТО, ссылаясь на приверженность Румынии ценностям НАТО и необходимость сильного лидерства на фоне российской угрозы в Европе.

политика •   •  7848 просмотра
Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Европейская комиссия представила Совету ЕС предложения по проекту переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС, в которых изложены руководящие принципы и основы переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами на вступление в ЕС.

политика •   •  21653 просмотра
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Правительство утвердило методологию проведения оценки проектов со значительными инвестициями

Кабинет Министров Украины утвердил порядок и методологию оценки проектов со значительными инвестициями, уточнил процесс оценки, необходимые документы и порядок проведения переговоров для заключения специальных инвестиционных договоров с целью привлечения частных инвестиций для восстановления экономики.

Экономика •   •  10689 просмотра
Правительство утвердило методологию проведения оценки проектов со значительными инвестициями

Правительство утвердило порядок компенсации за разминирование сельхозземель фермерам

Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсации фермерам 80% расходов на гуманитарное разминирование собственных или арендованных сельскохозяйственных земель, что имеет целью ускорить очистку загрязненных территорий и дать возможность бизнесу возобновить работу на деоккупированных территориях.

Война •   •  10699 просмотра
Правительство утвердило порядок компенсации за разминирование сельхозземель фермерам

"Раненая, но не побежденная Украина никогда не сдастся": глава УГКЦ прокомментировал заявление Папы о "белом флаге"

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав передал послание о стойкости и решимости Украины никогда не сдаваться и не становиться на колени, несмотря на ранения и истощение от российской агрессии, распространяя надежду на победу по всему миру из Нью-Йорка.

Война •   •  11162 просмотра
"Раненая, но не побежденная Украина никогда не сдастся": глава УГКЦ прокомментировал заявление Папы о "белом флаге"