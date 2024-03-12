ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

Индивидуальные санкции ЕС в отношении россиян продлили еще на полгода, из-за продолжения захватнической войны рф на территории Украины. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте Европейского Совета, передает УНН.

Сегодня Рада приняла решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года. - говорится в сообщении на сайте совета ЕС.

Детали

Отмечается, что существующие ограничительные меры предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам из списка. Санкции продолжают действовать на более 2100 физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают продолжающуюся неоправданную военную агрессию России против Украины.

Отмечается, что в контексте пересмотра санкций совет также решил не обновлять списки трех человек и изъяли из списка девять, которые считаются уже мертвыми

Европейский Совет также отметил, что способность России вести агрессивную войну должна быть еще больше ослаблена, в частности путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного внедрения и предотвращения их обхода.

Дополнительно

УНН также сообщал о том, что Европарламент принял директиву (регуляторный документ ЕС - ред.) о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. В документе описывается общее определение и минимальные наказания за нарушения.