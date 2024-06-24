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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гагаріна, Шаман і Охлобистін: хто ще із росіян увійшов в нові санкційні списки ЄС

Київ • УНН

 • 22758 перегляди

14-й пакет санкцій ЄС включає в себе 116 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі таких пропагандистів, як співаки Шаман і Поліна Гагаріна, актор Іван Охлобистін та інші.

Гагаріна, Шаман і Охлобистін: хто ще із росіян увійшов в нові санкційні списки ЄС

До 14-го пакету санкцій увійшли 116 фізичних і юридичних осіб росії. Крім офіційних осіб рф а  також військових, які беруть участь в агресії проти України, у списку є, зокрема, пропагандисти рф  -  співаки Шаман і Поліна Гагаріна та актор Іван Охлобистін.  Про це повідомляє УНН

У рішенні Ради ЄС йдеться, що 69 осіб та 47 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, мають бути додані до переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи. 

Як зауважив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, до 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало пропагандистів.  За його словами, Група Макфола-Єрмака детально аналізувала і пропонувала їх нашим партнерам, бо пропагандисти є відповідальними за злочини росії. Також туди потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші.

У список включили:

  •  Співака SHAMANа (Ярослава Дронова);
  •  Співачку Поліну Гагаріну;
  •  Акторa Івана Охлобистіна;
  •  Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);
  •  Головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва;
  •  Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова);
  •  Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу «Слабка ланка»);
  •  Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії);
  •  Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави);
  •  Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії «Балтика»);
  •  Олексія Гореславського (голову АНО «Інститут розвитку інтернету»);
  •  Мільярдера Романа Троценка;
  •  Голову Росмайна Вадима Яковенка;
  •  Міжнародний дитячий центр «Артек»;
  •  «Совкомфлот»;
  •  «Уральські авіалінії»;
  •  Громадський фонд імені Кадирова;
  •  Білоруський союз молоді.

ЄС затвердив 14-й пакет санкції проти рф24.06.24, 10:25 • 50418 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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