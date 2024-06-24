Киев • УНН
14-й пакет санкций с включает в себя 116 российских физических и юридических лиц, в том числе таких пропагандистов, как певцы Шаман и Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин и другие.
В 14-й пакет санкций вошли 116 физических и юридических лиц россии. Кроме официальных лиц рф а также военных, участвующих в агрессии против Украины, в списке есть, в частности, пропагандисты рф - певцы Шаман и Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщает УНН.
В решении Совета ЕС говорится, что 69 человек и 47 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.
Как заметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в 14-й пакет санкций ЕС включили немало пропагандистов. По его словам, группа Макфола-Ермака детально анализировала и предлагала их нашим партнерам, потому что пропагандисты являются ответственными за преступления россии. Также туда попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие.
В список включили:
ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф24 июня 2024, 07:25 • 39844 просмотра