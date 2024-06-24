В 14-й пакет санкций вошли 116 физических и юридических лиц россии. Кроме официальных лиц рф а также военных, участвующих в агрессии против Украины, в списке есть, в частности, пропагандисты рф - певцы Шаман и Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщает УНН.

В решении Совета ЕС говорится, что 69 человек и 47 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Как заметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в 14-й пакет санкций ЕС включили немало пропагандистов. По его словам, группа Макфола-Ермака детально анализировала и предлагала их нашим партнерам, потому что пропагандисты являются ответственными за преступления россии. Также туда попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие.

В список включили:

Певца Шамана (Ярослава Дронова);

Певицу Полину Гагарину;



Актера Ивана Охлобыстина;



Арама Габрелянова, редактор журнала NewsMedia (Life, Mash, Shot);



Главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева;



Аймани Кадырову (мать Рамзана Кадырова);



Депутата Мосгордумы Марию Киселеву (бывшая ведущая шоу "Слабое звено");



Игоря Алтушкина (основателя Российской медной компании);



Дмитрия Мезенцева (государственного секретаря Союзного государства);



Таймураза Боллоева (президента пивоваренной компании "Балтика");



Алексея Гореславского (председателя АНО "Институт развития интернета");



Миллиардера Романа Троценко;



главу Россельхознадзора Вадима Яковенко;



Международный детский центр «Артек»;



«Совкомфлот»;



« "Уральские авиалинии";



Общественный фонд имени Кадырова;



Белорусский союз молодежи.



ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф