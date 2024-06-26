Суд ЄС зняв санкції з російського олігарха Пумп'янського
Київ • УНН
Європейський суд загальної юрисдикції скасував санкції ЄС проти російського мільярдера Дмитра Пумп'янського та його дружини Галини, зобов'язавши Раду ЄС сплатити їхні судові витрати.
Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера Дмитра Пумп'янського щодо зняття санкцій ЄС. Про це пише УНН з посиланням на постанову суду.
Деталі
Суд анулює рішення Ради Євросоюзу про обмежувальні заходи щодо Пумп'янського та його дружини Галини.
Окрім того, суд також наказав Раді ЄС сплатити витрати, понесені російським мільярдером. Статки Пумп'янського, за версією Forbes, перевищують три мільярди доларів.
Слід зауважити, що у листопаді 2023 року зняття санкцій добився і його син Олександр Пумп'янський. Рада ЄС тоді не змогла довести, що син бізнесмена зберігає зв'язок з батьком та його компаніями.
Доповнення
Санкції проти Дмитра Пумп'янського було введено у березні 2022 року. На той момент він фактично був власником (контролював 90% акцій) Трубної металургійної компанії, а також був президентом та бенефіціаром групи "Сінара".
Тоді під обмеження потрапили і члени його сім'ї – дружина та син. Олександр Пумп'янський був членом ради директорів компаній, що належать батькові. Галина Пумп'янська потрапила під санкції, оскільки очолювала фонд, який належить компанії чоловіка.
ЄС продовжив індивідуальні санкції проти рф ще на пів року12.03.24, 18:28 • 44512 переглядiв
У ЄС пояснили, що бізнес Пумп'янських тісно пов'язаний із Кремлем і дозволяє, за рахунок свого масштабу, російській владі оплачувати військове вторгнення в Україну.
А втім, Пумп'янські залишили свої посади в обох компаніях та оскаржили санкції в суді.
Згідно з рішенням суду, факт входження Дмитра Пумп'янського в минулому до складу топ-менеджерів ТМК і "Сінари" не дозволяє віднести його до "провідних бізнесменів, які працюють у рф", або "бізнесменів, залучених до секторів економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу уряду рф", що було підставами запровадження санкцій.
Також суд назвав незначним той аргумент, що бізнесмен був серед учасників зустрічі президента володимира путіна та членів Російського союзу промисловців та підприємців 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо
ЄС запровадив 14-1 пакет санкцій проти росії. Він охоплює 116 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі таких пропагандистів, як співаки Шаман і Поліна Гагаріна, актор Іван Охлобистін та інші.