Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119843 просмотра
Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

  •  55299 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  103594 просмотра
Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

  •  33708 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102136 просмотра
публикации
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102135 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119840 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  142707 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  170047 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  169228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  7415 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  12285 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  104662 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

  •  77002 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

  •  72083 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 13:30  •  13250 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что в течение нескольких месяцев, до второго Саммита мира, как следующего шага после первого саммита, должен быть подготовлен детальный план решения каждого кризиса, вызванного войной путина в Украине.

Следующие шаги после первого Саммита мира заключаются в том, чтобы подготовить детальный план детальных шагов по каждому кризису, которые путинская война принесла в Украину, и это планируется сделать "в течение месяцев", чтобы вынести его на второй Саммит мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам по прибытию на заседание Евросовета в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

"У нас есть очень понятный способ, как это сделать, и мы предложили всем лидерам приехать на первый саммит. Было очень трудно иметь такое большое количество стран с разных континентов. Теперь нам нужны следующие шаги. Следующие шаги - это спланировать и иметь детальный план детальных шагов по каждому кризису, который эта война путина принесла на нашу землю. И мы должны найти и подготовить этот план и выложить этот план на стол в течение месяцев", - указал Зеленский на вопрос, какие его требования по мирным переговорам.

Президент подчеркнул, что "у нас не слишком много времени, потому что у нас много раненых и погибших людей на поле боя и среди гражданских". "Поэтому мы не хотим, чтобы эта война была годами", - отметил Зеленский.

"Вот почему мы хотим подготовить этот совместный план, вынести его на второй саммит, второй Саммит мира", - сообщил Президент.

На вопрос, "есть ли какой-то запрос, переговоры с россией после саммита", Зеленский ответил: "Я не веду с ними никакого диалога".

Зеленский хочет обсудить с лидерами ЕС следующие шаги на пути к членству, указывает на срочность обещанной военной помощи27 июня 2024, 12:25 • 11659 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
  •  5438 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
  •  38589 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
  •  81546 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Эксклюзив
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
  •  100429 просмотра

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

Эксклюзив
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
  •  90673 просмотра

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Эксклюзив
Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса
  •  60877 просмотра

Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Эксклюзив
Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований
  •  48503 просмотра

Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований

Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
  •  96839 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
  •  84362 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Эксклюзив
Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца
  •  79122 просмотра

Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца

Популярные

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102136 просмотра
Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

  •  33708 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  103594 просмотра
Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

  •  55299 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119843 просмотра

Публикации

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102135 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119840 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  142707 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  170047 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  169228 просмотра

Война

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

  •  2794 просмотра
Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

  •  3589 просмотра
В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

  •  4631 просмотра
Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

  •  5100 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11990 просмотра

политика

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

  •  493 просмотра
Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

  •  3843 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11990 просмотра
Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

  •  8696 просмотра
Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

  •  13322 просмотра

Война

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

  •  2794 просмотра
Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

  •  3589 просмотра
В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

  •  4631 просмотра
Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

  •  5100 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11990 просмотра

политика

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

  •  493 просмотра
Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

  •  3843 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11990 просмотра
Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

  •  8696 просмотра
Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

  •  13322 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  53147 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  110209 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  112970 просмотра

Экономика

Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

  •  1690 просмотра
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
Эксклюзив

  •  5379 просмотра
Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

  •  8696 просмотра
Рекордные 55 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору

Рекордные 55 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору

  •  5180 просмотра
В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

  •  8661 просмотра

Киев

Есть опасения, что даже осенью киевляне не смогут использовать синюю ветку метрополитена - Витренко

Есть опасения, что даже осенью киевляне не смогут использовать синюю ветку метрополитена - Витренко

  •  7257 просмотра
В Киеве и области разоблачили более 300 нелегальных мигрантов: почти сотню из них депортируют

В Киеве и области разоблачили более 300 нелегальных мигрантов: почти сотню из них депортируют

  •  15539 просмотра
Похитили киевлянина и требовали у него 50 тыс. долларов: будут судить двух мужчин

Похитили киевлянина и требовали у него 50 тыс. долларов: будут судить двух мужчин

  •  15639 просмотра
"Красная" ветка метро Киева возобновила нормальную работу после падения мужчины под поезд

"Красная" ветка метро Киева возобновила нормальную работу после падения мужчины под поезд

  •  17530 просмотра
В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было

В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было

  •  20408 просмотра