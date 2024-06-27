Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Следующие шаги после первого Саммита мира заключаются в том, чтобы подготовить детальный план детальных шагов по каждому кризису, которые путинская война принесла в Украину, и это планируется сделать "в течение месяцев", чтобы вынести его на второй Саммит мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам по прибытию на заседание Евросовета в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

"У нас есть очень понятный способ, как это сделать, и мы предложили всем лидерам приехать на первый саммит. Было очень трудно иметь такое большое количество стран с разных континентов. Теперь нам нужны следующие шаги. Следующие шаги - это спланировать и иметь детальный план детальных шагов по каждому кризису, который эта война путина принесла на нашу землю. И мы должны найти и подготовить этот план и выложить этот план на стол в течение месяцев", - указал Зеленский на вопрос, какие его требования по мирным переговорам.

Президент подчеркнул, что "у нас не слишком много времени, потому что у нас много раненых и погибших людей на поле боя и среди гражданских". "Поэтому мы не хотим, чтобы эта война была годами", - отметил Зеленский.

"Вот почему мы хотим подготовить этот совместный план, вынести его на второй саммит, второй Саммит мира", - сообщил Президент.

На вопрос, "есть ли какой-то запрос, переговоры с россией после саммита", Зеленский ответил: "Я не веду с ними никакого диалога".

Зеленский хочет обсудить с лидерами ЕС следующие шаги на пути к членству, указывает на срочность обещанной военной помощи