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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Китай провели политические консультации: обсудили, как КНР может внести свой вклад в достижении мира

Украина и Китай обсудили потенциальный вклад Китая в достижение справедливого и прочного мира в Украине посредством его участия в предстоящем глобальном саммите мира в Швейцарии во время политических консультаций между заместителями министров иностранных дел.

Война •   •  8904 просмотра
Украина и Китай провели политические консультации: обсудили, как КНР может внести свой вклад в достижении мира

Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"

Трамп добивается отмены введенного судом запрета на выступления по делу о "отмывании денег" после того, как был осужден, утверждая, что это мешает его предвыборной кампании.

Новости Мира •   •  5576 просмотра
Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"

Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС - Укргидроэнерго

"Укргидроэнерго" разработало проект временного гидроэлектро комплекса на месте разрушенной Каховской гидроэлектростанции, предусматривающий осушение водохранилища, демонтаж поврежденной станции и, в конечном итоге, восстановление новой станции в течение примерно 7,5-8 лет.

Экономика •   •  6359 просмотра
Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС - Укргидроэнерго

Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

Заместителю председателя КГГА Константину Усову, у которого провело обыски Государственное бюро расследований, не было предъявлено подозрение в совершении преступления.

политика •   •  6990 просмотра
Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

За время оккупации "Аскании-Новой" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории - министр

Во время российской оккупации Украина потратила почти 6000 гектаров заповедной территории в природном заповеднике "Аскания-Нова", а захватчики используют остров Джарылгач в качестве военной базы, игнорируя режим заповедника.

Общество •   •  7325 просмотра
За время оккупации "Аскании-Новой" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории - министр

Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности начальника Центра стратегических коммуникаций южных сил обороны, была назначена заместителем начальника отдела коммуникаций Оперативного командования "Юг". Ранее работники СМИ требовали ее увольнения за то, что она якобы запрещала освещать военные преступления России.

политика •   •  13261 просмотра
Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через Prozorro Market

Министерство экономики разрешило закупку древесины для строительства фортификационных сооружений через электронный каталог Prozorro Market, позволяющий военным закупать материалы в три раза быстрее, чем на открытых аукционах.

Война •   •  7794 просмотра
Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через Prozorro Market

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут

В Киеве 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с волонтеркой на Куреневке, его сообщника ищут.

Киев •   •  6644 просмотра
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут

Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании с коллаборациониста Евгения Балицкого активов на сумму более 120 миллионов гривен, включая самолеты, квартиры, автомобили и компании на временно оккупированной части Запорожской области.

политика •   •  6896 просмотра
Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн

Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, ЧС и военного положения.

Война •   •  7472 просмотра
Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу