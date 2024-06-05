Украина и Китай провели политические консультации: обсудили, как КНР может внести свой вклад в достижении мира

5 июня состоялись политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел. Украину на консультациях представлял первый заместитель МИД Андрей Сибига, а Китай– заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун. Сибига указал, что участие КНР в саммите мира могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине. Об этом сообщила пресс служба МИД Украины, передает УНН.

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Как сообщается, Сибига и Вейдун обсудили вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению положительной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

Собеседники отметили важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Они определили, что "взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая".

Андрей Сибига проинформировал собеседника о ситуации в Украине, а также подготовке к глобальному саммиту мира в Швейцарии. Украинской стороной была выражена надежда, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине - сообщила пресслуба МИД.

Сибига подчеркнул, что единственной основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Владимира Зеленского.

В рамках рабочего визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

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